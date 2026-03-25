– Stany Zjednoczone uzależniły swoją ofertę gwarancji bezpieczeństwa niezbędnych do zawarcia pokoju na Ukrainie od oddania przez Kijów całego wschodniego regionu kraju, Donbasu, na rzecz Rosji – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Donald Trump „wybiera strategię wywierania presji na Ukrainę”

Dodał, że Stany Zjednoczone skupiają się obecnie na konflikcie z Iranem, a prezydent Donald Trump wywiera presję na Ukrainę, usiłując jak najszybciej zakończyć czteroletnią wojnę wywołaną przez rosyjską inwazję w 2022 r. – Bliski Wschód ma zdecydowany wpływ na prezydenta Trumpa i, jak myślę, na jego kolejne kroki. Prezydent Trump, niestety, moim zdaniem, nadal wybiera strategię wywierania większej presji na stronę ukraińską – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca wielokrotnie powtarzał, że konieczne są solidne gwarancje bezpieczeństwa ze strony międzynarodowych partnerów, aby mieć pewność, że Rosja nie wznowi działań wojennych w przyszłości, jeśli zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe. – Amerykanie są gotowi sfinalizować te gwarancje na wysokim szczeblu, gdy tylko Ukraina będzie gotowa wycofać się z Donbasu – powiedział prezydent Ukrainy, ostrzegając jednak, że takie wycofanie zagroziłoby bezpieczeństwu zarówno Ukrainy, jak i, szerzej, Europy, ponieważ oddałoby silne pozycje obronne Rosji.

Zełenski już w styczniu 2026 r. informował, że dokument o gwarancjach bezpieczeństwa między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi jest „w stu procentach gotowy” i czeka na podpis. Następnie, po rozmowach przedstawicieli USA i Ukrainy w Miami, stwierdził, że wciąż jest wiele do zrobienia.

Zełenski: nie zostaliśmy pozbawieni dostaw pocisków Patriot, jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Trumpowi

Po intensywnym bombardowaniu ukraińskich miast przez Rosjan w środę Zełenski podziękował administracji Trumpa za utrzymanie dostaw systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, pomimo zwiększonego zapotrzebowania na tę broń z powodu konfliktu w Zatoce Perskiej.

Ukraińscy urzędnicy już wcześniej wyrażali obawy, że dostawy amerykańskich pocisków Patriot – jedynych pocisków zdolnych zestrzelić rosyjskie rakiety balistyczne – zostaną wstrzymane z powodu konfliktu z Iranem. – Nie zostaliśmy pozbawieni dostaw. Jestem za to bardzo wdzięczny prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi – mówił Zełenski. – Ale ostatnia dostawa pocisków Patriot nie jest tak duża, jak potrzebujemy – stwierdził.

Dodał, że Ukraina czyni postępy w produkcji własnych rakiet dalekiego zasięgu i dronów, co pozwala jej na przeprowadzanie głębokich ataków na terytorium Rosji w odwecie za rosyjskie bombardowania ukraińskich miast.