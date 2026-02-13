Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
W Monachium, w historycznym hotelu Bayerischer Hof, od piątku spotkają się dziesiątki światowych przywódców i wysokich urzędników, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
Według sześciu europejskich urzędników, z którymi rozmawiali dziennikarze Politico, niewiele konkretnych rezultatów powinno wyjść ze spotkania poza deklaracjami solidarności.
Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, że nie podpiszą pełnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dopóki Kijów i Moskwa nie osiągną porozumienia pokojowego. Rosja twardo obstaje przy swoich żądaniach terytorialnych, których Ukraina nie zamierza ustąpić, co blokuje proces pokojowy.
– Prezydent Trump chce najpierw dopiąć szczegóły i je usankcjonować, zanim podpisze jakiekolwiek gwarancje. Nie chodzi o podpisanie dokumentu dla samego podpisania, jeśli miałoby to zahamować dalsze rozmowy pokojowe – powiedział anonimowo wysoki urzędnik amerykański.
Głównym punktem spornym pozostaje terytorium, zwłaszcza dążenie Rosji do pełnej kontroli nad Donbasem, w tym nad obszarami, które wciąż pozostają pod kontrolą Ukrainy. Obie strony pozostają mocno przy swoich stanowiskach, choć – jak podkreśla urzędnik – istnieje potencjalna ścieżka wyjścia z impasu.
Kolejna runda rozmów pokojowych między USA, Ukrainą i Rosją odbędzie się nie w Abu Zabi, jak dotychczasowe dwie rundy rozmów w tym formacie, lecz w Genewie.
– Nie widzimy żadnych oznak, by Rosja poważnie traktowała rozmowy pokojowe lub ich rezultaty – podkreśliła minister spraw zagranicznych Łotwy Baiba Braže.
Prezydent Zełenski wykorzysta szczyt w Monachium, by apelować o większą presję na Rosję i pokazać zjednoczony front z Europą. Zapowiedział, że będzie naciskał na zwiększenie dostaw broni i rozwój produkcji dronów finansowanych ze sprzedaży sprzętu wojskowego.
Prezydent Ukrainy prawdopodobnie liczy na to, że administracja Trumpa będzie chciała szybko doprowadzić do porozumienia. USA naciskają na Kijów i Moskwę, aby wojna zakończyła się przed początkiem lata, w związku z wyborami w listopadzie. Prowadzone dotychczas działania nie przyniosły jednak efektów.
– Rosji nie można przekonać do pokoju. Można ją jedynie zmusić i wywrzeć presję – podkreśliła ukraińska parlamentarzystka Ivanna Klympush-Tsintsadze.
– Ukraina musi wytrwać, aż Rosja pęknie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, zwłaszcza w ekstremalnym zimnie przy atakach na infrastrukturę energetyczną – wskazał Giedrimas Jeglinskas, litewski parlamentarzysta i były urzędnik NATO.
