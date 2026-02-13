Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Jakie są najważniejsze kwestie sporne w rozmowach na temat pokoju między Ukrainą a Rosją?

Gdzie odbędzie się kolejna runda rozmów pokojowych dotyczących konfliktu na Ukrainie?

Jakie są reakcje międzynarodowe na obecny stan rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją?

W Monachium, w historycznym hotelu Bayerischer Hof, od piątku spotkają się dziesiątki światowych przywódców i wysokich urzędników, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Reklama Reklama

Według sześciu europejskich urzędników, z którymi rozmawiali dziennikarze Politico, niewiele konkretnych rezultatów powinno wyjść ze spotkania poza deklaracjami solidarności.

Brak gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA bez porozumienia Ukraina – Rosja

Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, że nie podpiszą pełnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dopóki Kijów i Moskwa nie osiągną porozumienia pokojowego. Rosja twardo obstaje przy swoich żądaniach terytorialnych, których Ukraina nie zamierza ustąpić, co blokuje proces pokojowy.