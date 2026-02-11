Znaczna część ekspertów uważa, że jeśli pokój w Ukrainie nie zapanuje do czerwca, to prezydent USA znacznie zmniejszy swą aktywność w negocjacjach, pochłonięty sprawami wyborów. Ukraińców to niepokoi, bowiem sądzą, że „tylko Trump może doprowadzić do pokoju”. Uważają, że bez zewnętrznego nacisku Putin nie będzie chciał prowadzić żadnych negocjacji.

– On potrzebuje zwycięstw, powinien cały czas pokazywać, że wygrywa. Inaczej, wcześniej czy później „lodówka wygra z telewizorem” (rosyjskie powiedzenie opisujące rozdarcie społeczeństwa między telewizyjną propagandą a problemami bytowymi – red.) – mówi kolejny były szef ukraińskiej dyplomacji Wadym Prystajko.

Jak zmieniała się ocena sytuacji na Kremlu? Od imperialnej żądzy podbojów po trzeźwą ocenę swoich możliwości

Sam Kreml nie okazuje żadnych emocji z powodu wyznaczonego przez Trumpa terminu zakończenia wojny czy możliwości porzucenia przez przywódcę USA roli negocjatora. Czerwiec jako termin zakończenia działań ofensywnych pojawił się prawdopodobnie jako szacunkowa ocena zdolności Rosji do dalszego prowadzenia wojny bez żądania dużych wyrzeczeń ze strony społeczeństwa. To bowiem mogłoby doprowadzić do niepokojów, a nawet rozruchów.

Ale jednak na Kremlu panuje obawa, że gdyby Amerykanin przestał naciskać na dalsze prowadzenie rozmów i zajął się kampanią wyborczą republikanów, to siłą inercji pozostałyby wszystkie sankcje nałożone już przez niego na Rosję i nie można by negocjować ich anulowania. – W Anchorage (na sierpniowym spotkaniu Trumpa i Putina – red.) przyjęliśmy propozycję USA. Jeśli stawiać sprawę po męsku, to oni zaproponowali, my zgodziliśmy się, problem powinien być rozwiązany. (…) A w praktyce wszystko wygląda na odwrót: wprowadzane są nowe sankcje, urządzana jest wojna przeciw tankowcom na otwartym morzu – skarżył się Ławrow.

Dodatkowo amerykański prezydent obłożył sankcjami dwóch największych rosyjskich producentów ropy Łukoil i Rosnieft A Elon Musk jeszcze odciął rosyjską armię od łączności w swoim Starlinku. Oddziały Kremla do tej pory nie mogą się pozbierać po tej decyzji i nie wiadomo, kiedy będą w stanie normalnie działać. Wszystko to Moskwa zaczyna odczuwać: od narastających kłopotów gospodarczych po problemy na froncie. Widzi to Kijów, budzi to jego nadzieję, że w końcu doczeka się, jeśli nie rosyjskiej porażki, to przynajmniej zmiany stanowiska negocjacyjnego. W ostatniej rundzie rozmów w Abu Zabi w tzw. podgrupach przedstawiciele Rosji już łagodzili swe niektóre żądania.