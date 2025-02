– Niewykluczone, że Putin teraz ma wrażenie, iż ma szansę na zwycięstwo, a jego znów chcą wciągnąć w jakieś negocjacje – sądzi niezależny rosyjski publicysta Iwan Preobrażenski.

Jednak od mniej więcej tygodnia ukraińskie oddziały prowadzą całą serię lokalnych kontrataków, odrzucając Rosjan w różnych miejscach, próbując zmienić obraz sytuacji, przynajmniej propagandowo.

Rosyjska armia zaś – na co wskazują eksperci – stała się wojskiem najemnym i dlatego pochłania ogromne zasoby finansowe. A wpływów do budżetu jest coraz mniej. Wysiłkiem zjednoczonej Europy oczko w głowie Kremla, koncern Gazprom, stanął na krawędzi bankructwa, bo utracił najistotniejsze rynki zbytu. Nad drugim najważniejszym towarem eksportowym Rosji, ropą naftową, cały czas wisi zagrożenie kolejnych amerykańskich sankcji i zablokowania przez Europę dostępu na Bałtyk dla rosyjskiej „floty cieni”.

Urzędnicy od gospodarki chcą, by Putin zaczął negocjacje. Może je prowadzić w nieskończoność

Znaczne zmniejszenie wpływów wraz z ogromnymi wydatkami (na armię i zbrojenia) podrywają m.in. stabilność systemu bankowego. Stąd część ekspertów sądzi, że ciesząca się dużym poważaniem Putina szefowa Centralnego Banku Rosji Elwira Nabiułlina może namawiać go do rozpoczęcia rozmów z Trumpem. Jednocześnie czyni to na pewno minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow gdyż siłą rzeczy wraz z początkiem negocjacji jego znaczenie w otoczeniu rosyjskiego przywódcy znacznie wzrośnie. Obserwatorzy nie wykluczają, że i ludzie nadzorujący z polecenia rosyjskiego przywódcy przemysł krajowy – znajdujący się na krawędzi kryzysu – wypowiadają się za przerwaniem wojny. Wśród nich wymieniany jest szef koncernu Rostech (i prawdopodobnie były przełożony Putina w agenturze KGB w NRD w latach 80. ubiegłego wieku) Siergiej Czemiezow.

Podzielona jest również ścisła administracja prezydencka, w której co najmniej część odpowiedzialna za stosunki z tzw. przestrzenią poradziecką widzi, jak Moskwa traci tam pozycje z powodu wojny, i naciska na rozpoczęcie rozmów. Większość sąsiadów (przede wszystkim w Azji Środkowej) pod naciskiem zachodnich sankcji odsuwa się od Moskwy. Wykorzystując wojnę i sankcje, Kazachstan na przykład przejmuje firmy (zarówno zachodnie, jak i rosyjskie) wycofujące się z Rosji. W regionie jedynie Kirgizja pozostała wierna Kremlowi. Nałożyła się na to klęska syryjskiego sojusznika Baszara Asada i teraz Kreml musi wydawać bardzo duże pieniądze na budowę kolejnej bazy nad Morzem Śródziemnym, tym razem w Libii.