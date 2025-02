Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. „On też chce zakończyć wojnę”

Jak podał dziennik „New York Post”, prezydent USA miał w piątek na pokładzie Air Force One udzielić gazecie wywiadu. Ujawnił w nim, że odbył telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Jak przekonywał Trump, rosyjski przywódca ma konkretny plan na zakończenie wojny. – Każdego dnia giną ludzie. Wojna na Ukrainie jest zła - stwierdził.

Reklama

Donald Trump: Zawsze miałem dobre stosunki z Putinem

Nie chciał jednak powiedzieć, jak często prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych rozmawiają ze sobą. – W przeciwieństwie do mojego poprzednika, zawsze miałem dobre stosunki z Putinem – stwierdził. – Joe Biden był wstydem dla naszego narodu. Całkowitym wstydem – dodał.

Trump powiedział też, że chce zawrzeć z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim umowę o wartości 500 milionów dolarów. USA miałyby uzyskać dostęp do rzadkich minerałów i gazu na Ukrainie w zamian za gwarancje bezpieczeństwa w przypadku potencjalnego porozumienia pokojowego.

Zwracając się do doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza, który dołączył do niego w jego gabinecie na pokładzie Air Force One podczas udzielania wywiadu, prezydent Trump powiedział: – Rozpocznijmy te spotkania. Oni chcą się spotkać. Każdego dnia po obu stronach giną ludzie. Giną młodzi żołnierze. Młodzi mężczyźni, tacy jak moi synowie – stwierdził.