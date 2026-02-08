Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmuje prezydent w celu przejęcia kontroli nad wyborami?

Jakie reakcje wywołują planowane przez administrację zmiany w sposobie przeprowadzania wyborów?

Dlaczego zmiany w granicach dystryktów mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów?

Jakie są prognozy dotyczące wyników wyborów połówkowych do Kongresu dla republikanów?

Jakie strategie przyjęli demokraci w nadchodzących wyborach, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo?

Korespondencja z USA

Reklama Reklama

– Republikanie powinni przejąć kontrolę [nad wyborami] – powiedział podczas wywiadu dla podcastu Dana Bongino, byłego zastępcy szefa FBI. – Powinniśmy przejąć głosowanie, przynajmniej w 15 stanach. Republikanie powinni znacjonalizować wybory – powiedział.

Karoline Leavitt, rzeczniczka prasowa Białego Domu, próbowała sprostować tę wypowiedź, sugerując, że prezydent w rzeczywistości miał na myśli federalną ustawę SAVE Act, która wymagałaby od osób rejestrujących się do głosowania udowodnienia, że są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jednak Trump w późniejszych wypowiedziach podtrzymał stanowisko. – Proszę spojrzeć na niektóre miejsca – na tę straszną korupcję w wyborach – rząd federalny nie powinien na to pozwalać. Rząd federalny powinien się w to zaangażować – powiedział dziennikarzom.

Niekonstytucyjne pomysły prezydenta Trumpa

Donald Trump od dawna twierdzi, że wybory w USA są „fałszowane”, ze szczególnym naciskiem na przegrane przez niego wybory prezydenckie w 2020 r. Mimo że nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów na masowe działania wskazujące na fałszerstwo, ani nie wykryto masowych prób głosowania przez osoby nieupoważnione do tego. W styczniowym wywiadzie dla „New York Timesa” powiedział, że żałuje, iż po swojej porażce w 2020 r. nie nakazał Gwardii Narodowej przejęcia maszyn do głosowania w stanach wahających się.