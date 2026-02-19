Donald Tusk
Tusk zwrócił się do Polaków z apelem, który – jak podkreślił – pochodzi też od szefa MSZ, wicepremiera Radosława Sikorskiego.
– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział szef rządu.
– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał Tusk.
– Proszę poważnie to potraktować. Proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – podsumował premier.
Jak podał CBS Donald Trump został w środę poinformowany przez przedstawicieli swojej administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, że armia USA będzie gotowa do ataku na Iran już w sobotę.
Serwis Axios pisał w środę, powołując się na jednego z doradców Donalda Trumpa, że szanse ataku USA na Iran można ocenić na „90 procent”.
Do ataku USA na Iran może dojść w związku z brakiem znaczących postępów w rozmowach o nowym porozumieniu nuklearnym z Teheranem. Porozumienie zawarte w 2015 roku przez mocarstwa zachodnie, w tym USA pod rządami Baracka Obamy, zostało w czasie pierwszej kadencji Trumpa jednostronnie wypowiedziane przez USA. Teraz Stany Zjednoczone chciałyby, aby Iran zaprzestał wzbogacania uranu, negocjacje mają dotyczyć także ograniczenia irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w zakresie pocisków balistycznych.
Akcję militarną przeciw Iranowi ma popierać Izrael. W 2025 roku w czasie 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem USA przeprowadziły atak na irańskie obiekty nuklearne. Z informacji serwisu Axios wynika jednak, że operacja militarna USA, jaka może być obecnie przeprowadzona wobec Iranu może mieć znacznie większą skalę.
Trump miał rozważać atak na Iran już w czasie masowych protestów, które wstrząsnęły rządzonym przez ajatollahów krajem na przełomie 2025 i 2026 roku Protesty wybuchły w związku z trudną sytuacją gospodarczą i wysoką inflacją w Iranie, a w ich trakcie Trump zachęcał protestujących do obalenia władz. Ostatecznie jednak do interwencji USA nie doszło, a protesty zostały krwawo stłumione.
Grupa uderzeniowa lotniskowca
Teraz jednak USA gromadzą w rejonie Bliskiego Wschodu duże siły – jest tam już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a w kierunku tym zmierza także grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford. Z nieoficjalnych informacji wynika, że amerykańskie siły zgromadzone w regionie mają tam pozostać do połowy marca.
W najbliższych trzech dniach Pentagon prowadzi też ewakuację części personelu z Bliskiego Wschodu. Iran zapowiadał wcześniej, że w przypadku ataku USA na Iran, odpowie atakami na amerykańskie aktywa w regionie, przede wszystkim na bazy wojskowe.
Prawdopodobieństwo ataku USA na Iran wzrosło po wtorkowych negocjacjach USA-Iran w Genewie. Wprawdzie obie strony informowały o postępach, ale rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała, że w kilku kwestiach stanowiska stron nadal są bardzo odległe. Teraz USA oczekują na nowe propozycje Iranu.
Donald Trump – jak podaje CBS News – nie podjął jeszcze decyzji o ataku. Obecnie Biały Dom rozważa, jakie będą konsekwencje eskalacji, ale również jakie będą konsekwencje braku działania USA.
