Donald Tusk do Polaków: Proszę natychmiast opuścić Iran

- Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy o czym mówię - oświadczył Donald Tusk w czasie konferencji prasowej w Zielonce, zorganizowanej w związku z pokazem bezzałogowych systemów uzbrojenia Grupy PGZ, w tym elementów systemu antydronowego SAN.

Publikacja: 19.02.2026 10:31

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Tusk apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu przez Polaków?
  • Dlaczego wkrótce ewakuacja z Iranu może być niemożliwa?
  • Jaka jest obecna sytuacja polityczna i militarna związana z możliwym konfliktem USA-Iran?

Tusk zwrócił się do Polaków z apelem, który – jak podkreślił – pochodzi też od szefa MSZ, wicepremiera Radosława Sikorskiego. 

Donald Tusk ostrzega: Nawet za kilka godzin ewakuacja z Iranu nie będzie wchodziła w rachubę

– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział szef rządu. 

Czytaj więcej

Małe sukcesy ajatollahów. Wojna z USA? Nie w najbliższych tygodniach
Polityka
Małe sukcesy ajatollahów. Wojna z USA? Nie w najbliższych tygodniach

– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał Tusk. 

– Proszę poważnie to potraktować. Proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – podsumował premier.

Dlaczego USA mogą zaatakować Iran? 

Jak podał CBS Donald Trump został w środę poinformowany przez przedstawicieli swojej administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, że armia USA będzie gotowa do ataku na Iran już w sobotę.

Serwis Axios pisał w środę, powołując się na jednego z doradców Donalda Trumpa, że szanse ataku USA na Iran można ocenić na „90 procent”.

Do ataku USA na Iran może dojść w związku z brakiem znaczących postępów w rozmowach o nowym porozumieniu nuklearnym z Teheranem. Porozumienie zawarte w 2015 roku przez mocarstwa zachodnie, w tym USA pod rządami Baracka Obamy, zostało w czasie pierwszej kadencji Trumpa jednostronnie wypowiedziane przez USA. Teraz Stany Zjednoczone chciałyby, aby Iran zaprzestał wzbogacania uranu, negocjacje mają dotyczyć także ograniczenia irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w zakresie pocisków balistycznych.

Akcję militarną przeciw Iranowi ma popierać Izrael. W 2025 roku w czasie 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem USA przeprowadziły atak na irańskie obiekty nuklearne. Z informacji serwisu Axios wynika jednak, że operacja militarna USA, jaka może być obecnie przeprowadzona wobec Iranu może mieć znacznie większą skalę.

Czytaj więcej

USA negocjowały z Iranem w Genewie. „Dobre postępy”
Polityka
USA negocjowały z Iranem w Genewie. „Dobre postępy”

Trump miał rozważać atak na Iran już w czasie masowych protestów, które wstrząsnęły rządzonym przez ajatollahów krajem na przełomie 2025 i 2026 roku Protesty wybuchły w związku z trudną sytuacją gospodarczą i wysoką inflacją w Iranie, a w ich trakcie Trump zachęcał protestujących do obalenia władz. Ostatecznie jednak do interwencji USA nie doszło, a protesty zostały krwawo stłumione.

Grupa uderzeniowa lotniskowca

Grupa uderzeniowa lotniskowca

Foto: PAP

Teraz jednak USA gromadzą w rejonie Bliskiego Wschodu duże siły – jest tam już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a w kierunku tym zmierza także grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford. Z nieoficjalnych informacji wynika, że amerykańskie siły zgromadzone w regionie mają tam pozostać do połowy marca.

W najbliższych trzech dniach Pentagon prowadzi też ewakuację części personelu z Bliskiego Wschodu. Iran zapowiadał wcześniej, że w przypadku ataku USA na Iran, odpowie atakami na amerykańskie aktywa w regionie, przede wszystkim na bazy wojskowe. 

Prawdopodobieństwo ataku USA na Iran wzrosło po wtorkowych negocjacjach USA-Iran w Genewie. Wprawdzie obie strony informowały o postępach, ale rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała, że w kilku kwestiach stanowiska stron nadal są bardzo odległe. Teraz USA oczekują na nowe propozycje Iranu. 

Donald Trump – jak podaje CBS News – nie podjął jeszcze decyzji o ataku. Obecnie Biały Dom rozważa, jakie będą konsekwencje eskalacji, ale również jakie będą konsekwencje braku działania USA. 

Źródło: rp.pl

