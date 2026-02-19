Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Tusk apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu przez Polaków?

Dlaczego wkrótce ewakuacja z Iranu może być niemożliwa?

Jaka jest obecna sytuacja polityczna i militarna związana z możliwym konfliktem USA-Iran?

Tusk zwrócił się do Polaków z apelem, który – jak podkreślił – pochodzi też od szefa MSZ, wicepremiera Radosława Sikorskiego.

Donald Tusk ostrzega: Nawet za kilka godzin ewakuacja z Iranu nie będzie wchodziła w rachubę

– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział szef rządu.

– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał Tusk.