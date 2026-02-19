SAFE (Security Action for Europe) to nowy unijny instrument długookresowych pożyczek na wzmocnienie europejskich zdolności obronnych o łącznej wartości 150 mld euro. Polska może sięgnąć po relatywnie największą pulę – 43,7 mld euro, czyli ok. 185 mld zł. Rząd planuje przeznaczyć te środki na ponad 139 projektów obronnych.

Reklama Reklama

Ustawa w sprawie powołania specjalnego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, na rzecz którego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma zaciągać pożyczkę SAFE została uchwalona przez Sejm. Po rozpatrzeniu przez Senat ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego.

PiS w Sejmie głosował przeciw pożyczce SAFE

Za ustawą zagłosowało 236 posłów – wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie koalicji rządzącej (KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy), a także wszyscy posłowie koła Razem i dwoje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar (w przeszłości była członkiem klubu Polski 2050) oraz Marcin Józefaciuk (w przeszłości klub KO).

Przeciw byli wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie PiS (179) z wyjątkiem jednego posła tego klubu, który się wstrzymał (był to Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ).