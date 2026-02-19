SAFE (Security Action for Europe) to nowy unijny instrument długookresowych pożyczek na wzmocnienie europejskich zdolności obronnych o łącznej wartości 150 mld euro. Polska może sięgnąć po relatywnie największą pulę – 43,7 mld euro, czyli ok. 185 mld zł. Rząd planuje przeznaczyć te środki na ponad 139 projektów obronnych.
Ustawa w sprawie powołania specjalnego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, na rzecz którego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma zaciągać pożyczkę SAFE została uchwalona przez Sejm. Po rozpatrzeniu przez Senat ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego.
Za ustawą zagłosowało 236 posłów – wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie koalicji rządzącej (KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy), a także wszyscy posłowie koła Razem i dwoje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar (w przeszłości była członkiem klubu Polski 2050) oraz Marcin Józefaciuk (w przeszłości klub KO).
Przeciw byli wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie PiS (179) z wyjątkiem jednego posła tego klubu, który się wstrzymał (był to Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ).
O planie zatwierdzenia pożyczki mówił w rozmowie z Onetem poseł PiS Marcin Horała. W jego ocenie jest to „zmitologizowany pomysł w debacie publicznej”. Podkreślił, że „to nie są żadne dodatkowe środki na polską obronność”.
– Decyzją rządzącej większości dokładnie o tyle, ile mamy dostać SAFE-u, o tyle został zmniejszony fundusz wsparcia sił zbrojnych, więc mówimy tylko o zamianie części finansowania modernizacji polskiej armii, źródeł tego finansowania, zasad – powiedział Horała. – Wydaje się, że ten kredyt ma nieco korzystniejsze warunki, nieco niższe oprocentowanie i odroczoną spłatę, natomiast w zamian musimy zapłacić tym, że mamy ograniczoną swobodę decydowania o tym, na co te środki przeznaczymy, a przede wszystkim opinia publiczna nadal nie wie, na co je przeznaczymy – dodał.
Poseł PiS odniósł się również do kredytu zaciągniętego w Korei Południowej przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. W jego ocenie w 2023 roku „byliśmy w specyficznym momencie naszej historii, potrzebowaliśmy szybko uzupełnić podstawowe braki w polskich siłach zbrojnych”.
– Te zakupy już są dokonane. Od roku 2022 do Polski przyjechało już pięć razy więcej nowoczesnych czołgów, niż w całej Europie w tym czasie wyprodukowano. Jesteśmy w innym momencie. Mamy już troszeczkę oddechu i teraz jest czas, żeby spokojniej z jawną przyłbicą zaprogramować rozwój polskich sił zbrojnych – ocenił Horała.
– Mówienie, że „ci, co są przeciw SAFE, to są przeciw 160 mld ekstra na polską obronę”. To nie jest żadne ekstra, bo gdybyśmy nie pożyczyli 160 mld stąd, to byśmy pożyczyli z innego źródła – uważa poseł PiS.
