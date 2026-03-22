Ukraina wysłała grupę instruktorów składającą się z 201 specjalistów do Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, aby pomóc w obronie przed irańskimi rakietami i dronami.

Jeden z ukraińskich oficerów powiedział, że był zaskoczony, że państwa Zatoki Perskiej wystrzeliły aż 8 pocisków przechwytujących Patriot w jeden cel. Każdy z takich pocisków kosztował ponad 3 mln dol.

Jak zaznacza „Times”, sojusznicy znali dane, dotyczące używania pocisków Patriot przez Ukrainę. Zostały udostępnione krajom, które również korzystają z tego systemu. Jednak Stany Zjednoczone najwyraźniej nie zwróciły uwagi na skomplikowane obliczenia Ukrainy. - Nie rozumiem, co oni robili, na co patrzyli przez cztery lata – powiedział cytowany przez gazetę ukraiński oficer.

W cztery dni Stany Zjednoczone wystrzeliły więcej Patriotów niż Ukraina w ciągu trzech lat

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w ciągu pierwszych czterech dni wojny w Iranie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wystrzelili w Zatoce Perskiej ponad 800 rakiet Patriot. To liczba o 200 większa niż ta, którą Ukraina otrzymała w ciągu ostatnich trzech lat.