Ukraińscy instruktorzy na Bliskim Wschodzie zszokowani amerykańskim stylem walki z dronami

Ukraińscy instruktorzy wysłani na Bliski Wschód byli zszokowani sposobem, w jaki armia amerykańska zestrzeliwuje drony szturmowe typu Shahed - twierdzi brytyjski dziennik „The Times”.

Aktualizacja: 22.03.2026 13:21 Publikacja: 22.03.2026 13:10

Amerykańskie systemy obrony przeciwrakietowej Patriot

Foto: Reuters/Kim Hong-Ji

Bartosz Lewicki

Ukraina wysłała grupę instruktorów składającą się z 201 specjalistów do Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, aby pomóc w obronie przed irańskimi rakietami i dronami.

Jeden z ukraińskich oficerów powiedział, że był zaskoczony, że państwa Zatoki Perskiej wystrzeliły aż 8 pocisków przechwytujących Patriot w jeden cel. Każdy z takich pocisków kosztował ponad 3 mln dol. 

Jak zaznacza „Times”, sojusznicy znali dane, dotyczące używania pocisków Patriot przez Ukrainę. Zostały udostępnione krajom, które również korzystają z tego systemu. Jednak Stany Zjednoczone najwyraźniej nie zwróciły uwagi na skomplikowane obliczenia Ukrainy. - Nie rozumiem, co oni robili, na co patrzyli przez cztery lata – powiedział cytowany przez gazetę ukraiński oficer.

W cztery dni Stany Zjednoczone wystrzeliły więcej Patriotów niż Ukraina w ciągu trzech lat

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w ciągu pierwszych czterech dni wojny w Iranie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wystrzelili w Zatoce Perskiej ponad 800 rakiet Patriot. To liczba o 200 większa niż ta, którą Ukraina otrzymała w ciągu ostatnich trzech lat.

- Często (Stany Zjednoczone i ich sojusznicy) strzelali bezmyślnie. Użyli pocisku Standard Missile-6 – bardzo dobrego pocisku kosztującego około 6 mln dol. - aby zestrzelić Shaheda wartego 70 tys. dolarów – zauważył jeden z ukraińskich oficerów, rozmówców „The Times”. 

Ukraińscy instruktorzy zwrócili również uwagę, że sojusznicy często nie potrafią odpowiednio ukryć przed wrogiem swoich drogich radarów. To dziedzina, w której strona ukraińska ma spore doświadczenie: mobilne systemy radarowe nieustannie zmieniają pozycje, by zmniejszyć prawdopodobieństwo trafienia przez siły rosyjskie.

Jeden z ukraińskich ekspertów podał obrazowy przykład: zaledwie trzem tanim, irańskim dronom Shahed udało się zestrzelić w Katarze radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 wart około miliarda dolarów, a także co najmniej jeden radar systemu obrony powietrznej wysokościowej Terminal, który kosztuje około 300 milionów dolarów.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

– Przez dwa miesiące stali w tym samym miejscu. Potem przyleciały Shahedy. Trzy Shahedy, z których każdy kosztował około 70 tys. dolarów. I to było wszystko – opisał ukraiński oficer.

„Takich operacji nie było dotąd w historii świata”

Ukraiński pułkownik Kyryło Perietiatko z grupy taktycznej obrony powietrznej stwierdził w rozmowie z brytyjską gazetą, że żaden kraj nie powinien odpuszczać, jeśli chodzi o prace nad obroną powietrzną, a doświadczenia Ukrainy w organizowaniu ataków zbrojeniowych na szeroką gamę celów mogą pomóc innym krajom. - Takich operacji, takich starć jak te, które mają miejsce teraz na Ukrainie, nie było dotąd w historii świata. To zupełnie inna wojna, którą wszystkie kraje powinny uważnie studiować – stwierdził  Perietiatko.

Instruktorzy Sił Zbrojnych Ukrainy wysłani na Bliski Wschód

Jak zauważył prezydent Wołodymyr Zełenski, bez ukraińskich doświadczeń w obronie przeciwddronowej Stanom Zjednoczonym i ich partnerom na Bliskim Wschodzie będzie bardzo trudno zbudować silną obronę. Zełenski ogłosił kilka dni temu, że wysłał trzy zespoły specjalistów od operacji Szahed na Bliski Wschód – do Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według „The Wall Street Journal”, Rijad negocjuje już zakup ukraińskich dronów przechwytujących i systemów walki elektronicznej. Kontrakt nie został jeszcze podpisany, ale jego wartość może sięgnąć milionów dolarów.

