Respondentów zapytano, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. KO uzyskała 33,8 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,4 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca.

Jednocześnie poprawił się wynik PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 24,8 proc. wskazań. W kwietniu ugrupowanie notowało 22 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego.

Na trzeciej pozycji pozostaje Konfederacja z wynikiem 11,7 proc. To jednak kolejny słabszy rezultat tej partii — o 1,1 punktu procentowego niższy niż miesiąc wcześniej i aż o 2,8 punktu niższy niż w marcu.

Konfederacja Brauna tuż za podium

Do przetasowania doszło natomiast na czwartym miejscu. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna osiągnęła 7,8 proc. poparcia i wyprzedziła Lewicę, na którą chce głosować 7 proc. badanych. Oba ugrupowania zanotowały niewielkie wzrosty — odpowiednio o 1,2 oraz 0,1 punktu procentowego.

Dalsze miejsca zajęły Polska 2050 i PSL. Ugrupowanie Szymona Hołowni uzyskało 3 proc. poparcia, co oznacza minimalny spadek o 0,1 punktu procentowego. Ludowcy utrzymali wynik z poprzedniego badania na poziomie 1,9 proc.

Największy spadek odnotowała partia Razem. Jej wynik wyniósł 1,9 proc., czyli o 2,7 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Na pozostałe ugrupowania chce głosować 0,6 proc. ankietowanych. Wszystkie te partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego wynoszącego 5 proc. dla partii oraz 8 proc. dla koalicji.

7,5 proc. uczestników badania przyznało, że nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos.

Badanie pokazuje również wysoki poziom deklarowanej frekwencji. 74 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Z tej grupy 53 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 21 proc. „raczej tak”. Przeciwną deklarację złożyło 19 proc. badanych — 10 proc. „zdecydowanie nie”, a 9 proc. „raczej nie”.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4–6 maja metodą wywiadów telefonicznych i internetowych na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych mieszkańców Polski.