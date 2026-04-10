Donald Tusk
W badaniu Puls Opinii ośrodek badał deklarowane poparcie dla partii politycznych przy założeniu, że wybory odbywałyby się w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia 2026 r.
Najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą byłoby skłonnych zagłosować 35,2 proc. uczestników sondażu. To wynik o 1 pkt proc. wyższy niż w poprzednim badaniu z marca 2026 r.
Z kolei druga z najmocniejszych partii, Prawo i Sprawiedliwość, uzyskałaby wynik 22,0 proc., bez zmian w porównaniu z badaniem marcowym.
Na kolejnych miejscach znalazła się Konfederacja – z 12 proc. poparcia (-1,7 pkt proc. w porównaniu z marcem), Lewica z wynikiem 6,9 proc. (+0,8 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała poparcie 6,6 proc. badanych. To wszystkie partie, które przekroczyłyby wymagany do wejścia do parlamentu próg wyborczy – 5 proc. dla partii i 8 proc. dla koalicji.
Poniżej progu wyborczego (dla koalicji partii próg wynosi 8 proc.) znalazłaby się partia Razem, na którą zagłosowałoby 4,6 proc. badanych, Polska 2050 z wynikiem 3,1 proc. i PSL, które uzyskało wynik 1,9 proc.
Na inną partię skłonnych byłoby zagłosować 0,7 proc. badanych, odpowiedź „nie wiem” wybrało 6,2 proc. uczestników sondażu.
Jeśli więc Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się wejść w koalicję z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, partie te dysponowałyby wspólnie poparciem 41,4 proc. głosów.
Z kolei Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą osiągnęłaby wspólnie poparcie 42,1 proc. uczestników badania.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-9 kwietnia techniką mixed-mode, wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie N=1002 dorosłych Polaków.
Deklarowane poparcie dla Koalicji Obywatelskiej
