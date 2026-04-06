W marcu działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 50 proc. badanych – wśród nich 24 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”. Oznacza to jednak spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z badaniem wykonanym w lutym oraz wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z podobnym badaniem ze stycznia.

Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 46 proc. uczestników badania, a wśród nich blisko 28 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”.

Z kolei 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Notowania premiera Donalda Tuska

Z sondażu wynika też, że również premier Donald Tusk już drugi miesiąc z rzędu notuje spadek pozytywnych ocen. Jego działalność w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, o 1 punkt proc. mniej niż w lutym. W porównaniu do stycznia to 5 pkt. mniej. 13 proc. badanych w marcu „zdecydowanie dobrze” oceniło pracę premiera Donalda Tuska.

Negatywnie o pracy premiera wypowiedziało się 57 proc. uczestników sondażu, spośród nich 35 proc. oceniło ją „zdecydowanie źle”. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 6 proc. ankietowanych.

Notowania Włodzimierza Czarzastego

IBRiS prosił też uczestników sondażu o ocenę działalności Włodzimierza Czarzastego. W marcu marszałek poprawił swoje notowania w porównaniu do lutego. Pozytywnie o jego pracy wypowiedziało się 42 proc. pytanych (wśród nich 28 proc. ocenia go „raczej dobrze”). To w porównaniu z badaniem z lutego wzrost o 6 pkt proc. i o 2 pkt proc. względem stycznia. Negatywnie o działalności Czarzastego wypowiedziało się 50 proc. badanych (35 proc. oceniło go „zdecydowanie źle”). Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazała 8 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 r. metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.