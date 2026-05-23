Informację o śmierci Piotra Pyzika podali w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław napisał, że Pyzik zmarł „niespodziewanie” 23 maja 2026 r. w Gliwicach.

Reklama Reklama

Byłego posła i wiceministra w swoim rządzie pożegnał także Mateusz Morawiecki, pisząc „niech pamięć o Jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy na rzecz kraju pozostanie w naszych sercach”.

Kim był Piotr Pyzik

Piotr Pyzik urodził się w 1959 r. w Puławach. W 1980 wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej, współpracował też z Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, później skierowany przymusowo do wojska. Po 1989 współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi, był jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa.

Pyzik był też jednym z twórców śląskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Zanim trafił do Sejmu, był samorządowcem.

Był posłem na Sejm VII i VIII kadencji, a w latach 2021–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W grudniu tego samego roku zakończył pracę w administracji rządowej.

Pierwszy raz trafił do Sejmu w 2010 roku z list PiS-u w okręgu gliwickim. W 2023 roku nie uzyskał reelekcji.