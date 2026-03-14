Donald Tusk stoi na czele rządu koalicji, która powstała po wyborach z 15 października 2023 r. od 13 grudnia 2023 r. – wówczas jego rząd, po uzyskaniu wotum zaufania w parlamencie został zaprzysiężony przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Jak Polacy oceniają działania polityka?

„Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu.

Z badania wynika, że wśród wszystkich pytanych grup 38,2 proc. pozytywnie ocenia działalność premiera Donalda Tuska – odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 12,6 proc. ankietowanych, zaś 25,6 proc. – „raczej dobrze”.

31,1 proc. respondentów wybrało natomiast opcję „zdecydowanie źle”, a za opcją „raczej źle” było 29,2 proc. badanych – łącznie daje to 60,3 proc. osób, które nie są zadowolone z rządów premiera Donalda Tuska.

Niezdecydowanych było 1,5 proc. pytanych.