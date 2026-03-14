Premier Donald Tusk
Donald Tusk stoi na czele rządu koalicji, która powstała po wyborach z 15 października 2023 r. od 13 grudnia 2023 r. – wówczas jego rząd, po uzyskaniu wotum zaufania w parlamencie został zaprzysiężony przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Jak Polacy oceniają działania polityka?
„Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu.
Z badania wynika, że wśród wszystkich pytanych grup 38,2 proc. pozytywnie ocenia działalność premiera Donalda Tuska – odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 12,6 proc. ankietowanych, zaś 25,6 proc. – „raczej dobrze”.
31,1 proc. respondentów wybrało natomiast opcję „zdecydowanie źle”, a za opcją „raczej źle” było 29,2 proc. badanych – łącznie daje to 60,3 proc. osób, które nie są zadowolone z rządów premiera Donalda Tuska.
Niezdecydowanych było 1,5 proc. pytanych.
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki nowego sondażu, w którym sprawdziła jakim poparciem cieszy się rząd.
Wyborcy koalicji rządzącej są z Donalda Tuska zadowoleni – jest ich 94 proc. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wybrało 33 proc. pytanych, a „raczej dobrze” – 61 proc. wyborców obozu rządowego. 6 proc. respondentów z tej grupy postanowiło zaś na opcję „raczej źle”.
Wśród wyborców opozycji pozytywnych odpowiedzi jest 3 proc. 1 proc. to osoby niemające na ten temat zdania, a resztę stanowią badani źle oceniający pracę premiera. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 66 proc. wyborców z tej grupy.
Osoby niezdecydowane i te, które nie głosują, także negatywnie oceniają premiera. Jest ich łącznie 83 proc. – 14 proc. Wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 69 proc. – „raczej źle” Pozytywnych opinii jest 11 proc. – wszystkie odpowiedzi to „raczej dobrze”. Niezdecydowanych jest w tej grupie 7 proc.
Opublikowano wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Onetu.
Po przegranych przez kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego, wspieranego w II turze przez całą koalicję rządzącą, wyborach prezydenckich w 2025 r. pojawiły się spekulacje, że – w przypadku pogorszenia się notowań rządu i KO – Tusk może odejść z fotela premiera przed końcem kadencji. W takim scenariuszu na czele rządu miałby go zastąpić minister spraw zagranicznych (a po rekonstrukcji rządu – także wicepremier) Radosław Sikorski. Nominację Sikorskiego na wicepremiera niektórzy odczytywali właśnie jako wzmocnienie jego pozycji w rządzie w związku z możliwością ewentualnej zmiany na czele Rady Ministrów. Jednak jesienią KO umocniła się w sondażach, a jej największy polityczny rywal, PiS, pogrążył się w wewnętrznym konflikcie – w ostatnim sondażu CBOS poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło poniżej 20 proc. Obecnie głosy o tym, że przed końcem kadencji może dojść do zmiany na czele rządu, już się nie pojawiają.
Tusk jest ostro krytykowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, który określa go jako najgorszego premiera w historii III RP. Żaden z obecnych koalicjantów nie podnosi jednak kwestii ewentualnej zmiany na czele rządu. Sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska wygrałaby je, uzyskując ponad 30 proc. głosów, ale nie zdobyłaby bezwzględnej większości, większość utraciłaby także prawdopodobnie obecna koalicja rządząca – sondaże wskazują, iż szans na pokonanie progu wyborczego nie ma Polska 2050 (ani powstałe w wyniku jej podziału środowisko klubu parlamentarnego Centrum), a na progu wyborczym balansuje PSL. KO mogłaby – jak wynika z sondaży – próbować natomiast budować koalicję z Konfederacją (te dwie partie miałyby wspólnie większość). Z kolei PiS do budowy koalicji większościowej – jak wynika z obecnych sondaży – potrzebowałby Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.
