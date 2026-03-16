Z tego artykułu dowiesz się: Jakiego rodzaju wsparcia udzielają ukraińscy specjaliści w zakresie zwalczania dronów.

Które konkretne kraje regionu Zatoki Perskiej korzystają z ukraińskiej pomocy.

Czego oczekuje Ukraina w zamian za dzielenie się swoimi wojskowymi ekspertyzami.

Jakie metody i środki są wykorzystywane przez ukraińską armię do efektywnego neutralizowania dronów.

Jak ujawnił w rozmowie z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Kijów wysłał już do regionu trzy zespoły ekspertów. Każdy z nich liczy po kilkadziesiąt osób i zajmuje się analizą systemów obrony powietrznej oraz demonstracją sposobów skutecznego zwalczania bezzałogowców.

Misje mają charakter doradczy. Ich celem jest ocena zdolności obronnych oraz wskazanie metod neutralizowania dronów typu Shahed, produkowanych w Iranie i szeroko wykorzystywanych w konfliktach regionalnych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Państwa szukają ochrony przed dronami

Państwa regionu Zatoki Perskiej zużyły ogromne ilości kosztownych rakiet obrony przeciwlotniczej do zwalczania dronów używanych w atakach przypisywanych Iranowi. Z tego powodu coraz częściej interesują się ukraińskim doświadczeniem zdobytym w wojnie z Rosją.

Ukraińska armia niemal każdej nocy zestrzeliwuje rosyjskie bezzałogowce przy użyciu różnorodnych środków – od klasycznych systemów przeciwlotniczych po znacznie tańsze rozwiązania, takie jak małe drony przechwytujące czy systemy zakłócania sygnału.