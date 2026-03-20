Portal Politico pisze, że z informacji dwóch osób znających kulisy rozmów wynika, że propozycję tę przedstawił rosyjski wysłannik Kirył Dmitriew podczas zeszłotygodniowego spotkania w Miami z wysłannikami administracji Trumpa – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Moskwa przedstawiła Stanom Zjednoczonym propozycję, zgodnie z którą Kreml zaprzestałby udostępniania Iranowi informacji wywiadowczych, takich jak dokładne współrzędne amerykańskich zasobów wojskowych na Bliskim Wschodzie, gdyby Waszyngton zaprzestał dostarczania Ukrainie informacji wywiadowczych na temat Rosji.

