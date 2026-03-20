Władimir Putin i Donald Trump w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce, 15 sierpnia 2025 r.
Portal Politico pisze, że z informacji dwóch osób znających kulisy rozmów wynika, że propozycję tę przedstawił rosyjski wysłannik Kirył Dmitriew podczas zeszłotygodniowego spotkania w Miami z wysłannikami administracji Trumpa – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Moskwa przedstawiła Stanom Zjednoczonym propozycję, zgodnie z którą Kreml zaprzestałby udostępniania Iranowi informacji wywiadowczych, takich jak dokładne współrzędne amerykańskich zasobów wojskowych na Bliskim Wschodzie, gdyby Waszyngton zaprzestał dostarczania Ukrainie informacji wywiadowczych na temat Rosji.
Z informacji dwóch osób znających kulisy rozmów wynika, że propozycję tę przedstawił rosyjski wysłannik Kirył Dmitriew podczas zeszłotygodniowego spotkania w Miami z wysłannikami administracji Trumpa – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Stany Zjednoczone nie przystały na rosyjskie warunki. Biały Dom odmówił jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie, a ambasada Rosji w Waszyngtonie nie odpowiedziała na pytania mediów. To kolejna odrzucona przez USA propozycja dotycząca Iranu – Stany Zjednoczone nie zaakceptowały również sugestii przeniesienia irańskiego wzbogaconego uranu na terytorium Rosji.
USA propozycji nie przyjęły, ale jak pisze Politico, sam fakt jej złożenia wywołał niepokój w Europie. Dyplomaci ze Starego Kontynentu obawiają się bowiem, że w tym szczególnie wrażliwym momencie Putin celowo stara się rozbić i tak dość naruszoną transatlantycką jedność.
Informacja o proponowanej umowie wzmaga też istniejące od dawna obawy, że rozmowy wysłanników Putina z doradcami Trumpa mają na celu wciągnięcie USA w dwustronny układ z Rosją, a nie jakiekolwiek działania przybliżające pokój na Ukrainie.
Tym bardziej że odrzucenie przez państwa Zachodu żądań Trumpa wysłania lotniskowców w rejon blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz, spotkało się z wściekłością prezydenta USA. Nazwał on sojuszników z NATO tchórzami i zapowiedział, że Ameryka to „zapamięta”.
W czwartek 19 marca Kreml ustami rzecznika Putina, Dmitrija Pieskowa, ogłosił, że pokojowe rozmowy trójstronne USA-Rosja-Ukraina zostały zawieszone.
Wcześniej administracja Donalda Trumpa zamroziła większość pomocy USA dla Ukrainy, więc wsparcie wywiadowcze było jednym z nielicznych już przejawów amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.
Stany Zjednoczone już raz wstrzymały dostarczanie Ukrainie danych wywiadowczych – miało to miejsce po głośnej scysji między Trumpem i Zełenskim w lutym ubiegłego roku.
