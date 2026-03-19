Koniec wojny Rosji z Ukrainą może zależeć od treści jednego pytania

Prezydent Wołodymyr Zełenski ma wszystkie narzędzia ku temu, by przeprowadzić nad Dnieprem kończące wojnę referendum. Brakuje jedynie decyzji Władimira Putina.

Publikacja: 19.03.2026 15:00

W Rosji i na Ukrainie narasta zmęczenie wyniszczającą wojną

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak można przeprowadzić ogólnokrajowe referendum w Ukrainie ws. zakończenia wojny?
  • W jaki sposób specyficzne sformułowanie pytań referendalnych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki?
  • Jak ewoluowały stanowiska negocjacyjne Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia wojny?
  • Jak inne wojny wpływają na ukraińsko-rosyjskie rozmowy pokojowe?

Ukraińsko-rosyjskie rozmowy w Genewie przy pośrednictwie Amerykanów w lutym zakończyły się uwolnieniem jeńców (w formule 500 za 500) oraz przekazaniem sobie przez Rosjan i Ukraińców ciał poległych żołnierzy. Lista omawianych tematów była długa: gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, warunki zawieszenia broni, monitoring przestrzegania rozejmu itd. Od miesięcy rozmowy są prowadzone w politycznych i wojskowych podgrupach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał nawet, że kontakty tej drugiej są „poważne i treściwe”, czego nie można powiedzieć o kontaktach z rosyjską delegacją na czele z doradcą Władimira Putina i byłym ministrem kultury Władimirem Miedinskim. W rozmowach tych wszystko blokuje jedna fundamentalna kwestia: gdzie ma zakończyć się wojna? Ukraińcy chcą zatrzymania działań wojennych na obecnej linii frontu, Rosjanie zaś nalegają na wycofanie ukraińskich sił z całego terytorium obwodu donieckiego.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Czy Wołodymyr Zełenski rozpisze wybory prezydenckie? „Walczymy o przetrwanie”

Ukraiński przywódca zapowiedział nawet, że jeżeli Rosjanie zgodzą się na zawieszenie broni, to rozpisze wybory prezydenckie i referendum w sprawie porozumień pokojowych. Mimo wojny na Bliskim Wschodzie, która wstrzymała ukraińsko-amerykańsko-rosyjskie rozmowy pokojowe, politycy w Kijowie przygotowują się do różnych scenariuszy. Również do kończącego wojnę referendum.

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (MAPA, stan na 11 lutego 2026 roku)

Nie ustają prace w tej sprawie grupy parlamentarzystów i ekspertów (w tym z rządu i CKW), którzy przygotowują kraj do wyborów prezydenta i plebiscytu, uwzględniając trwającą od czterech lat wojnę na dużą skalę i jej skutki: miliony obywateli uciekły za granicę lub zmieniły miejsce zamieszkania.

Wojna Rosji z Ukrainą. Rozmowy pokojowe i warunki zawieszenia broni. Co jest przyczyną impasu?

Prezydencka partia Sługa Narodu nie ma już dzisiaj większości w Radzie Najwyższej i jest uzależniona od poparcia innych frakcji. Ale jeszcze rok przed wielką wojną (w styczniu 2021 r.) zdążyła przegłosować ustawę „o ogólnoukraińskim referendum”, umożliwiając w ten sposób korektę konstytucji czy zmianę granic państwa. Co więcej, ustawa ta umożliwia elektroniczne głosowanie (co mogłoby pomóc głosującym zza granicy) i mówi o tym, że podczas takiego plebiscytu Ukraińcom można zadać tylko jedno pytanie. I z tym będzie największy kłopot.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Polityka
Widmo poważnego kryzysu nad Ukrainą. Wołodymyr Zełenski ma poważny problem

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) przeprowadził rodzaj symulacji takiego plebiscytu i ostatnio zadał Ukraińcom pytania na jeden temat, ale w różny sposób. Po pierwsze, w styczniu zapytał rodaków, czy popierają wycofanie ukraińskich wojsk z Donbasu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa USA i Europy. Wówczas „za” opowiedziało się 36 proc. Ukraińców, a 57 proc. było przeciwnych. Na początku marca KMIS zadał pytanie nieco inaczej: „Czy popierają Państwo zawarcie pokoju poprzez przyjęcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, które przewiduje: członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej w 2027 roku, kompromisy terytorialne, solidne gwarancje bezpieczeństwa oraz plan odbudowy gospodarczej?”. W tym przypadku aż 61 proc. odpowiedziało „tak”, a jedynie 10 proc. było przeciwnych. Reszta nie głosowałaby w ogóle albo nie ma zdania.

O jakie dokładnie „kompromisy terytorialne” chodzi? Tego pytanie nie tłumaczy. To pokazuje jednak, że wynik ewentualnego plebiscytu nad Dnieprem będzie zależał od woli politycznej i zadanego w odpowiedni sposób pytania. Autorzy sondażu przypominają o referendum, które miało miejsce w Macedonii Północnej w 2018 roku, gdy nie pytano wprost o zmianę nazwy kraju (której domagała się Grecja), lecz o to: „czy jesteś za członkostwem w Unii Europejskiej i NATO, akceptując umowę między Republiką Macedonii oraz Republiką Grecką?”.

Władze w Ukrainie też więc będą musiały „schować” ewentualne niepopularne kompromisy z Rosją w kwestiach terytorialnych (np. wycofanie Rosjan z obwodów charkowskiego i sumskiego w zamian za opuszczenie przez Ukraińców pozycji na innych odcinkach frontu), wysuwając na pierwszy plan takie „plusy” jak gwarancje bezpieczeństwa, przystąpienie do UE czy wsparcie finansowe w odbudowie kraju.

Jedno pytanie, różne odpowiedzi. Co Ukraińcy myślą o ustępstwach terytorialnych wobec Rosji?

– Pokazaliśmy, że wynikiem referendum można w łatwy sposób sterować i wszystko zależy od tego, jak zadamy pytanie – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Paniotto, znany ukraiński socjolog i dyrektor KMIS. Przyznaje, że jeżeli w Kijowie na najwyższym szczeblu zapadnie decyzja polityczna co do ewentualnej umowy pokojowej z Rosją, to władze „będą wiedziały”, w jaki sposób przeprowadzić referendum, by „otrzymać niezbędny rezultat”.

Mało prawdopodobne jednak, by w warunkach trwającej wojny USA i Izraela z Iranem ziściły się wcześniejsze doniesienia zachodnich mediów, które wróżyły, że Zełenski już wiosną rozpisze referendum i wybory prezydenckie. W ukraińskim MSZ przekonują, że rozmowy nie zostały zerwane, lecz jedynie przełożone z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Wiele będzie zależało od tego, czy po zwycięskim zakończeniu wojny z Iranem (na które pewnie będziemy musieli poczekać), uwięzieniu Nicolása Maduro i ewentualnym podbiciu Kuby Donald Trump znajdzie odpowiednie argumenty, by przekonać Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.

Czytaj więcej

Coraz więcej mieszkańców Rosji ma problem z mobilnym internetem
Polityka
Władimir Putin odcina Rosjan od internetu. Jest kilka powodów

Nie da się jednak nie zauważyć, że zarówno Rosja, jak i Ukraina w ciągu czterech lat wojny złagodziły swoje stanowiska. Putin, który na początku żądał wycofania ukraińskich sił z czterech ukraińskich obwodów (łącznie z zaporoskim i chersońskim), dzisiaj mówi już tylko o Donbasie. Władze Ukrainy zaś, które w pierwszym roku wielkiej wojny domagały się odzyskania całego terytorium kraju w granicach z 1991 roku, dzisiaj są już gotowe do zakończenia konfliktu na obecnej linii frontu.

– Zmęczenie wojną rośnie i liczba osób, które dopuszczają ustępstwa terytorialne, wzrosła z 10 do niemal 40 proc. Ludzie zaczęli znacznie bardziej realistycznie oceniać sytuację. To jednak nie oznacza, że godzą się na kapitulację. Każdy w Ukrainie rozumie, że dla nas to wojna egzystencjalna. Nikt nie chce żyć w Rosji – mówi Paniotto.

Tankowce w rejonie Cieśniny Ormuz
Konflikty zbrojne
Iran może zacząć pobierać opłaty za przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Zdjęcia udostępnione przez szefa władz wojskowych obwodu odeskiego Serhija Łysaka
Konflikty zbrojne
Eksplozje w Nowowołyńsku, mieście położonym 5 km od granicy z Polską
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump składa Iranowi obietnicę. I grozi
Czy w Iranie pojawią się amerykańscy żołnierze?
Konflikty zbrojne
„Donald Trump mądrze pozostawia wszystkie opcje”. Żołnierze USA mogą wejść do Iranu
