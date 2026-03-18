Tak się nie stanie, co jest dobrą wiadomością dla Izraela, który uważał Laridżaniego za śmiertelnego wroga od paru dekad. Interwencja w Iranie już nie jest krótka. Porównania do Wenezueli można zakończyć.

Laridżani zginął w wyniku izraelskiego ataku we wtorek rano. Premier Beniamin Netanjahu ogłosił „eliminację” parę godzin później, przestawiając go jako „szefa grupy gangsterów, która włada Iranem”, odpowiedzialnego za mordowanie i terroryzowanie protestujących na początku roku Irańczyków.

Podobnie jak w wypadku Alego Chameneiego irańskie władze potwierdziły śmierć dopiero po wielu godzinach, we wtorek późnym wieczorem.

Kim był Ali Laridżani? „Męczeńska śmierć” jako „długo skrywane marzenie”

Oświadczenie wydane przez radę bezpieczeństwa, którą kierował 67-letni Laridżani, uderza w tony charakterystyczne dla szyitów, a trudne do zrozumienia dla innych. Jest w nim mowa o tym, że męczeńska śmierć była „długo skrywanym marzeniem” Laridżaniego, uwieńczeniem życia poświęconego realizacji celów rewolucji islamskiej (w której, o czym nie wspomniano, nie brał udziału).

W czasie tego życia Laridżani, wywodzący się z bardzo wpływowej rodziny, był ważnym oficerem Korpusu Strażników Rewolucji, ministrem, głównym negocjatorem ds. nuklearnych, przewodniczącym parlamentu. Nie udało mu się natomiast zostać prezydentem. Raz wystartował i osiągnął szósty wynik w wyborach, ale dwukrotnie nieoczekiwanie nie został dopuszczony do startu przez drobiazgowo selekcjonującą kandydatów Radę Strażników, co mogło wynikać z obaw, że przejąłby więcej władzy, niż poprzedni prezydenci.