Beniamin Netanjahu
Netanjahu skomentował doniesienia o swojej śmierci, publikując w mediach społecznościowych nagranie z kawiarni.
Iran w niedzielę zapowiedział zabicie premiera Benjamin Netanyahu i przekonuje, że jego uderzenia „wymierzone są wyłącznie w amerykańskie bazy i in...
– Nie żyję... bez kawy – powiedział na wideo izraelski premier. – Kocham mój naród na zabój i sposób, w jaki się prowadzi – podkreślił i pokazał do kamery swoje dłonie. – Chcesz policzyć palce? – zapytał premier Izraela osobę nagrywającą wideo. – Pokaż nam – odpowiedział mężczyzna, który doliczył się dziesięciu palców u obu rąk.
Na nagraniu polityk odniósł się też do trwającej wojny z Iranem, apelując do Izraelczyków, by „zaczerpnęli świeżego powietrza”. Jednocześnie jednak – w związku z zagrożeniem – przypomniał o konieczności przebywania w pobliżu schronów. – Robimy rzeczy, o których nie mogę teraz mówić, ale prowadzimy dziś bardzo silne operacje w Iranie i Libanie – zaznaczył Netanjahu i podziękował za wsparcie, jakie otrzymuje.
Wcześniej w niedzielę Iran zapowiedział zabicie premiera Izraela. „Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przysięga ścigać i zabić zabójcę dzieci Netanjahu, jeśli wciąż żyje” – podała irańska agencja Islamic Republic News Agency w serwisie X.
W ostatnich dniach pojawiały się zaś spekulacje, że premier Izraela nie żyje – w piątek jego biuro opublikowało bowiem nagranie z przemówienia, na którym polityk wyglądał, jakby miał sześć palców u ręki. Zdaniem internautów sugerowało to, że do wygenerowania wideo wykorzystano sztuczną inteligencję. Podejrzenia użytkowników mediów społecznościowych podsycał też m.in. czatbot Grok.
Od 28 lutego USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie, na co Iran odpowiada atakami odwetowymi wymierzonymi w różne cele na Bliskim Wschodzie...
Od 28 lutego USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie w ramach operacji Epicka Furia (operacja amerykańska) i Ryczący Lew (operacja izraelska). Iran w odwecie zaczął atakować cele w Izraelu, ale także w krajach Zatoki Perskiej, które są sojusznikami USA – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Bahrajnie. Wcześniej Donald Trump mówił, że ataki na Iran mogą potrwać ok. czterech tygodni, ale zapewniał, że USA są gotowe na dłuższy konflikt. Później nie potrafił jednak wskazać przewidywanego czasu zakończenia działań. – Tak długo, jak będzie trzeba – mówił.
Eskalacja trwa już trzeci tydzień i nie widać oznak szybkiego zakończenia konfliktu. Według Trumpa Teheran może być gotów do rozmów o zakończeniu walk, jednak proponowane warunki „nie są jeszcze wystarczająco dobre”.
Według danych wojna pochłonęła już ponad 2 tys. ofiar, głównie w Iranie.
