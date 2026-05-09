Chodzi o danio pręgowane, słodkowodne ryby z rodziny karpiowatych. Ich mózgi, chociaż prostsze od naszych, są jednak do nich podobne. Ponadto ryby te, tak jak ludzie, charakteryzują się dobowym rytmem snu – śpią w nocy i są aktywne w ciągu dnia – w przeciwieństwie do nocnych zwierząt laboratoryjnych, takich jak myszy.

Jak, przy pomocy rybek akwariowych, naukowcy zbadali wpływ melatoniny na sen

Naukowcy odkryli, że melatonina wspomaga sen poprzez wiązanie się z określonymi receptorami, zwanymi MT1, znajdującymi się na powierzchni niektórych komórek mózgowych. Wykazali również, że receptory MT1 występują najliczniej w obszarze mózgu zwanym pokrywą wzrokową, który odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu informacji zmysłowych, w szczególności bodźców wzrokowych. W związku z tym postawili hipotezę, że melatonina sprzyja zasypianiu poprzez ograniczanie aktywności tych neuronów, co prowadzi do osłabienia reakcji behawioralnych na bodźce wzrokowe.

Aby przetestować tę hipotezę, badacze przeanalizowali grupy danio pręgowanego w ciągu dnia, kiedy ryby były w stanie czuwania. Gdy światło w laboratorium zostało na krótko przyciemnione – co symulowało cień przepływającego nad nimi drapieżnika – ryby reagowały gwałtownym ruchem. Jednak po podaniu melatoniny, ryby reagowały na nagłe przyciemnienie światła znacznie słabiej, nawet jeśli były w stanie czuwania. Badacze przetestowali również reakcję ryb na migoczące światło w nocy. Odkryli, że osobniki danio pręgowanego, które nie wytwarzają melatoniny, reagowały na nocne migotanie światła tak samo gwałtownym ruchem, jakby był dzień i były w pełni wybudzone.

Powyższe eksperymenty sugerują, że melatonina nie tyle po prostu usypia zwierzęta, co bezpośrednio tłumi reakcje behawioralne na bodźce wzrokowe. Wyniki badania opublikowano 20 kwietnia w czasopiśmie naukowym „Current Biology”.

Melatonina nie wywołuje potrzeby snu, przygotowuje organizm do zasypiania

– Jedną z charakterystycznych cech snu jest osłabiona reakcja na bodźce środowiskowe . Nasze odkrycia pokrywają się z doświadczeniami wielu osób przyjmujących melatoninę jako środek wspomagający zasypianie. W przeciwieństwie do wielu powszechnie przepisywanych środków nasennych, melatonina nie wywołuje nieodpartej potrzeby snu. Sprawia ona raczej, że organizm jest bardziej podatny na zasypianie, a nasze badania sugerują, że dzieje się tak – przynajmniej częściowo – dzięki zmniejszeniu wrażliwości na bodźce pobudzające pochodzące z otoczenia – powiedział David Prober, jeden z autorów badania, cytowany w komunikacie Caltech.

Teraz naukowcy chcą ustalić, czy melatonina zapobiega reagowaniu danio pręgowanego na inne rodzaje bodźców sensorycznych, takie jak dźwięk i dotyk.