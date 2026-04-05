Trendy dotyczące przebiegu rozmów przeanalizowali Valeria Pfeifer z Uniwersytetu Missouri w Kansas City oraz Matthias R. Mehl z Uniwersytetu Arizony. Wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie „Perspectives on Psychological Science”. Można o nich przeczytać również w specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Uniwersytetu Missouri w Kansas City.

Ludzie mówią coraz mniej. Oto wyniki najnowszych badań

Badacze przeanalizowali nagrania zebrane od ponad 2000 uczestników, których codzienne życie zostało zarejestrowane za pomocą krótkich nagrań z ich naturalnego otoczenia. Zbiór danych objął łącznie 22 badania przeprowadzone w ciągu 14 lat i dotyczył uczestników w wieku od 10 do 94 lat.

Po przeanalizowaniu trendów w rozmowach naukowcy odkryli, że każdego roku, w latach 2005–2019, ludzie wypowiadali o około 300 słów mniej dziennie niż w roku poprzednim. Badanie szacuje, że spadek ten oznacza ponad 120 000 mniej wypowiadanych słów rocznie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ponadto badacze zaobserwowali gwałtowniejszy spadek liczby wypowiadanych słów u osób młodszych. Po podzieleniu próby na uczestników poniżej 25. roku życia i powyżej 25. roku życia, okazało się, że chociaż w obu grupach wiekowych zaobserwowano wyraźny spadek liczby słów wypowiadanych w codziennych rozmowach, to młodsi uczestnicy tracili więcej wypowiadanych słów rocznie.

Czy rozmowy za pośrednictwem klawiatury przynoszą takie same korzyści jak słowo mówione?

– Nasze badanie nie pozwala bezpośrednio określić przyczyn spadku liczby słów mówionych. Jednak badany przez nas okres, od 2005 do 2019 r. zbiega się z rozwojem SMS-ów, poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Możliwe, że niektóre rozmowy głosowe przeniosły się do komunikacji cyfrowej. To, czy rozmowy pisane na klawiaturze przynoszą takie same korzyści społeczne jak słowo mówione, pozostaje kwestią otwartą i wymagającą dalszych badań – zauważyła Valeria Pfeifer, współautorka badań cytowana w komunikacie Uniwersytetu Missouri w Kansas City.

Badaczka przyznała również, że mniejsza liczba rozmów oznacza poświęcanie mniej czasu na relacje z innymi.

– Jeśli ludzie rozmawiają mniej, mogą tracić zarówno bezpośrednie korzyści emocjonalne płynące z interakcji społecznych, jak i długoterminowe korzyści z utrzymywania silnych relacji – podkreśliła badaczka.

Pfeifer zachęcała jednocześnie do choćby krótkich rozmów, takich jak pogawędka z baristą parzącym kawę czy zapytanie kolegi z pracy o to, jak minął mu weekend.

– Stopniowy spadek częstotliwości rozmów ustnych może nie być widoczny z dnia na dzień, ale na przestrzeni wielu lat może zmienić sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą. Ludzie polegają na języku mówionym od ponad 200 000 lat i wciąż nie wiemy, czy przejście na bardziej cyfrową komunikację wiąże się z kosztami społecznymi. Nasze odkrycia podkreślają potrzebę lepszego zrozumienia, jak komunikacja ustna i pisemna wpływa na samotność, zdrowie i dobre samopoczucie – stwierdziła.