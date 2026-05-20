Ukraiński atak na Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich
Informację o ataku przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Siły Systemów Bezzałogowych zniszczyły szkołę przygotowania pilotów »Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich«” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS) w serwisie Telegram.
Jak podkreślono, w zaatakowanym obiekcie szkolono operatorów dronów oraz produkowano amunicję i komponenty do bezzałogowych statków powietrznych.
„W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły– podpułkownik o pseudonimie »Buryj«. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób” – zaznaczyły SBS.
W komunikacie wyraźnie podkreślono, że oprócz personelu i sprzętu zniszczone miały zostać także amunicja oraz komponenty do produkcji systemów bezzałogowych. „Uderzenie w takie obiekty bezpośrednio osłabia zdolności przeciwnika do szkolenia załóg systemów bezzałogowych, naprawy pojazdów opancerzonych oraz zaopatrywania jednostek na kierunkach działań bojowych” – zauważono. „O krok do przodu” – dodano.
Robert "Madiar" Browdi – dowódca SBS Ukrainy – przekazał, że w wyniku operacji specjalnej „Śnieg Achmata” zginęło łącznie 65 kadetów sił specjalnych z 78. pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", należącego do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich w miejscowości Śnieżne, na terytorium okupowanym przez Rosję w obwodzie donieckim.
Atak został przygotowany przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
