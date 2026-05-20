Informację o ataku przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama Reklama

Potężne uderzenie Ukrainy. Nie żyje 65 rosyjskich kadetów, zginął też dowódca

„Siły Systemów Bezzałogowych zniszczyły szkołę przygotowania pilotów »Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich«” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS) w serwisie Telegram.

Jak podkreślono, w zaatakowanym obiekcie szkolono operatorów dronów oraz produkowano amunicję i komponenty do bezzałogowych statków powietrznych.

„W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły– podpułkownik o pseudonimie »Buryj«. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób” – zaznaczyły SBS.

W komunikacie wyraźnie podkreślono, że oprócz personelu i sprzętu zniszczone miały zostać także amunicja oraz komponenty do produkcji systemów bezzałogowych. „Uderzenie w takie obiekty bezpośrednio osłabia zdolności przeciwnika do szkolenia załóg systemów bezzałogowych, naprawy pojazdów opancerzonych oraz zaopatrywania jednostek na kierunkach działań bojowych” – zauważono. „O krok do przodu” – dodano.

Robert "Madiar" Browdi – dowódca SBS Ukrainy – przekazał, że w wyniku operacji specjalnej „Śnieg Achmata” zginęło łącznie 65 kadetów sił specjalnych z 78. pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", należącego do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich w miejscowości Śnieżne, na terytorium okupowanym przez Rosję w obwodzie donieckim.

Atak został przygotowany przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.