„Jeśli agresja na Iran się powtórzy, obiecana wojna regionalna tym razem wykroczy poza region” – oświadczyli Strażnicy Rewolucji Islamskiej w oświadczeniu zamieszczonym w państwowych mediach.

Reklama Reklama

Donald Trump „o godzinę od podjęcia decyzji” o ponownym ataku na Iran

Trump powiedział w poniedziałek, a następnie ponownie we wtorek, że był bliski wydania rozkazu przeprowadzenia nowej kampanii bombardowań, ale odłożył to w ostatniej chwili, aby dać sobie więcej czasu na działania dyplomatyczne. – Byłem o godzinę od podjęcia decyzji o wyjeździe dzisiaj – powiedział Trump reporterom w Białym Domu we wtorek.

W serwisie Truth Social prezydent USA napisał, że „polecił Sekretarzowi Wojny Pete'owi Hegsethowi, Przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generałowi Danielowi Caine'owi oraz Siłom Zbrojnym Stanów Zjednoczonych, że NIE przeprowadzimy zaplanowanego ataku na Iran jutro, ale dodatkowo poleciłem im, aby byli gotowi do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku braku akceptowalnego porozumienia” z Iranem.

Sześć tygodni po tym, jak Trump wstrzymał operację Epicka Furia, rozmowy mające na celu zakończenie wojny utknęły w martwym punkcie.

Iran złożył w tym tygodniu Stanom Zjednoczonym nową ofertę, ale w publicznych relacjach powtarzają się warunki wcześniej odrzucone przez Trumpa, w tym żądania kontroli nad Cieśniną Ormuz, odszkodowania za szkody wojenne, zniesienia sankcji, uwolnienia zamrożonych aktywów i wycofania wojsk amerykańskich z tego obszaru – przypomina Reuters.

Blokada cieśniny Ormuz i kryzys naftowy na świecie

Iran zamknął cieśninę Ormuz dla wszystkich statków z wyjątkiem własnych od czasu rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej kampanii w lutym, powodując największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Stany Zjednoczone odpowiedziały w zeszłym miesiącu własną blokadą irańskich portów.

W środę z cieśniny wypłynęły dwa gigantyczne chińskie tankowce załadowane około 4 milionami baryłek ropy, co – jak pisze Reuters – „stanowi kolejny sygnał, że Iran jest gotowy złagodzić blokadę dla krajów, które uważa za przyjazne”.