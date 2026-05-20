W ubiegłym tygodniu stacja CBS News i agencja Reutera poinformowały, że amerykańska prokuratura chce postawić zarzuty karne 94-letniemu Raúlowi Castro, byłemu prezydentowi Kuby i bratu Fidela. Zarzuty wobec 94-letniego Castro „zostaną najprawdopodobniej postawione w związku z zestrzeleniem w 1996 r. dwóch samolotów organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue”.

O godzinie 17.00 czasu polskiego prokuratura Stanów Zjednoczonych w Miami planuje zorganizować uroczystość dla uczczenia ofiar incydentu. Departament Sprawiedliwości poinformował wcześniej, że wyda stosowne oświadczenie w związku z ceremonią, ale szczegółów nie podano.

Jakie plany wobec Kuby ma administracja Donalda Trumpa?

Prezydent Donald Trump dąży do zmiany reżimu na Kubie, gdzie od czasu rewolucji w 1959 r. przeprowadzonej przez zmarłego w 2016 r. brata Raúla, Fidela Castro, władzę sprawują komuniści.

Stany Zjednoczone w tym roku nałożyły na wyspę blokadę, grożąc sankcjami wobec krajów dostarczających jej ropę, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu na wyspie. Podkopało to kubańską gospodarkę, która i bez tego boryka się z problemami.

Zdjęcia zmarłego prezydenta Kuby Fidela Castro, byłego prezydenta Kuby Raúla Castro i prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela na billboardzie w Hawanie Foto: Reuters/Norlys Perez

Kuba nie odniosła się jeszcze oficjalnie do groźby dotyczącej oskarżenia Raúla Castro. W publicznych wypowiedziach z 15 maja minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez odniósł się z dystansem do tych zapowiedzi. - Pomimo embarga (USA), sankcji i gróźb użycia siły, Kuba nadal podąża ścieżką suwerenności w kierunku socjalistycznego rozwoju – oświadczył Rodriguez.

Raúl Castro, jeden z ojców kubańskiej rewolucji

Raúl Castro, urodzony w 1931 r., podobnie jak jego starszy brat, odegrał kluczową rolę w wojnie partyzanckiej, która doprowadziła do obalenia wspieranego przez USA dyktatora Fulgencio Batisty.

Raúl Castro pomógł odeprzeć zorganizowaną przez USA inwazję w Zatoce Świń w 1961 r. i przez dziesięciolecia pełnił funkcję ministra obrony. Potem zastąpił swojego brata na stanowisku prezydenta i pozostaje wpływową postacią w zakulisowej polityce kubańskiej – przypomina Reuters.

Incydent z samolotami Brothers to the Rescue z 1996 r.

W czasie incydentu w 1996 r. z cywilnymi samolotami Raúl Castro był ministrem obrony. Dwie małe cywilne maszyny, które zostały wówczas zestrzelone, były pilotowane przez przedstawicieli organizacji Brothers to the Rescue, grupę kubańskich pilotów-emigrantów z Miami. W wyniku zestrzelenia samolotów przez myśliwce zginęły cztery osoby. Misją grupy było przeszukiwanie Cieśniny Florydzkiej w poszukiwaniu uciekających z wyspy Kubańczyków, którzy pływali tratwami. Samoloty tej organizacji regularnie latały w pobliżu wybrzeża Kuby.

Z kolei rząd Kuby argumentował, że atak był uzasadnioną odpowiedzią na wtargnięcie samolotów do kubańskiej przestrzeni powietrznej. Fidel Castro powiedział, że kubańskie wojsko działało na podstawie „stałego rozkazu” zestrzeliwania samolotów wlatujących w kubańską przestrzeń powietrzną. Dodał, że Raúl Castro nie wydał konkretnego rozkazu zestrzelenia samolotów.

Stany Zjednoczone potępiły wówczas atak i nałożyły sankcje, ale nie wniosły oskarżenia karnego przeciwko żadnemu z braci Castro. Departament Sprawiedliwości oskarżył w 2003 r. trzech kubańskich oficerów wojskowych, którzy nigdy nie zostali poddani ekstradycji.

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ustaliła później, że do zestrzelenia doszło nad wodami międzynarodowymi.

Reuters przypomina, że Donald Trump groził przed wybuchem wojny z Iranem, że „Kuba będzie następna”.