W ubiegłym tygodniu stacja CBS News i agencja Reutera poinformowały, że amerykańska prokuratura chce postawić zarzuty karne 94-letniemu Raúlowi Castro, byłemu prezydentowi Kuby i bratu Fidela. Zarzuty wobec 94-letniego Castro „zostaną najprawdopodobniej postawione w związku z zestrzeleniem w 1996 r. dwóch samolotów organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue”. 

O godzinie 17.00 czasu polskiego prokuratura Stanów Zjednoczonych w Miami planuje zorganizować uroczystość dla uczczenia ofiar incydentu. Departament Sprawiedliwości poinformował wcześniej, że wyda stosowne oświadczenie w związku z ceremonią, ale szczegółów nie podano.

Prezydent Donald Trump dąży do zmiany reżimu na Kubie, gdzie od czasu rewolucji w 1959 r. przeprowadzonej przez zmarłego w 2016 r. brata Raúla, Fidela Castro, władzę sprawują komuniści. 

Stany Zjednoczone w tym roku nałożyły na wyspę blokadę, grożąc sankcjami wobec krajów dostarczających jej ropę, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu na wyspie. Podkopało to kubańską gospodarkę, która i bez tego boryka się z problemami. 

Zdjęcia zmarłego prezydenta Kuby Fidela Castro, byłego prezydenta Kuby Raúla Castro i prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela na billboardzie w Hawanie

Foto: Reuters/Norlys Perez

Kuba nie odniosła się jeszcze oficjalnie do groźby dotyczącej oskarżenia Raúla Castro. W publicznych wypowiedziach z 15 maja minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez odniósł się z dystansem do tych zapowiedzi. - Pomimo embarga (USA), sankcji i gróźb użycia siły, Kuba nadal podąża ścieżką suwerenności w kierunku socjalistycznego rozwoju – oświadczył Rodriguez.

Raúl Castro, jeden z ojców kubańskiej rewolucji

Raúl Castro, urodzony w 1931 r., podobnie jak jego starszy brat, odegrał kluczową rolę w wojnie partyzanckiej, która doprowadziła do obalenia wspieranego przez USA dyktatora Fulgencio Batisty.

Raúl Castro pomógł odeprzeć zorganizowaną przez USA inwazję w Zatoce Świń w 1961 r. i przez dziesięciolecia pełnił funkcję ministra obrony. Potem zastąpił swojego brata na stanowisku prezydenta i pozostaje wpływową postacią w zakulisowej polityce kubańskiej – przypomina Reuters.

Incydent z samolotami Brothers to the Rescue z 1996 r.

W czasie incydentu w 1996 r. z cywilnymi samolotami Raúl Castro był ministrem obrony. Dwie małe cywilne maszyny, które zostały wówczas zestrzelone, były pilotowane przez przedstawicieli organizacji Brothers to the Rescue, grupę kubańskich pilotów-emigrantów z Miami. W wyniku zestrzelenia samolotów przez myśliwce zginęły cztery osoby. Misją grupy było przeszukiwanie Cieśniny Florydzkiej w poszukiwaniu uciekających z wyspy Kubańczyków, którzy pływali tratwami. Samoloty tej organizacji regularnie latały w pobliżu wybrzeża Kuby.

Z kolei rząd Kuby argumentował, że atak był uzasadnioną odpowiedzią na wtargnięcie samolotów do kubańskiej przestrzeni powietrznej. Fidel Castro powiedział, że kubańskie wojsko działało na podstawie „stałego rozkazu” zestrzeliwania samolotów wlatujących w kubańską przestrzeń powietrzną. Dodał, że Raúl Castro nie wydał konkretnego rozkazu zestrzelenia samolotów.

Stany Zjednoczone potępiły wówczas atak i nałożyły sankcje, ale nie wniosły oskarżenia karnego przeciwko żadnemu z braci Castro. Departament Sprawiedliwości oskarżył w 2003 r. trzech kubańskich oficerów wojskowych, którzy nigdy nie zostali poddani ekstradycji.

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ustaliła później, że do zestrzelenia doszło nad wodami międzynarodowymi.

Foto: Infografika PAP

Reuters przypomina, że Donald Trump groził przed wybuchem wojny z Iranem, że „Kuba będzie następna”. 