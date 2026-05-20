W rozmowie na antenie RMF24 Błaszczak przekonywał, że w sprawie żołnierzy amerykańskich w Europie nie ma sensu zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jego zdaniem nic to nie da, bo prezydent Karol Nawrocki jest pomijany przez rządzących.

– Problemem nie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tylko Donald Tusk – mówił polityk PiS. Według niego obecny premier prowadzi nieefektywną politykę, a sytuacja państwa uległa pogorszeniu zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i finansów publicznych.

Napięcia pomiędzy Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim

Były szef MON podkreślał również rolę premiera w kształtowaniu polityki zagranicznej i relacji z sojusznikami. Zwracał uwagę, że choć prezydent pozostaje zwierzchnikiem sił zbrojnych, to realne kompetencje wykonawcze znajdują się po stronie rządu.

– Prezydent RP jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale kompetencje sprawcze ma rząd – stwierdził.

W ocenie Błaszczaka napięcia na linii Warszawa–Waszyngton są efektem postawy części obecnej koalicji rządzącej. Kilkukrotnie powtarzał, że zarówno Donald Tusk, jak i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty prezentują – jak określił – „antyamerykańską” postawę. Zarzucił im także krytyczne podejście wobec administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

– Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty są antyamerykańscy, atakują prezydenta Trumpa – mówił.

Polityk PiS przekonywał, że do poprawy relacji z Waszyngtonem mogłaby doprowadzić zmiana szefa rządu. – Jeśli premierem będzie Przemysław Czarnek, to relacje ze Stanami Zjednoczonymi będą dobre – zapewnił.

Mariusz Błaszczak krytykuje Donalda Tuska

Były wicepremier nie szczędził krytyki pod adresem obecnego premiera. – Na czele polskiego rządu stoi człowiek, który kieruje się emocjami w życiu politycznym. Zjada sobie żurek, zajmuje się opozycją, zajmuje się igrzyskami. Państwo polskie jest zadłużone, deficyt finansów publicznych jest rekordowy, sytuacja bezpieczeństwa uległa wyraźnemu pogorszeniu, a ten facet jest zadowolony – mówił.

Błaszczak odniósł się również do sprawy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Twierdził, że mimo listu gończego powinien on zostać na stanowisku wiceprezesa partii.

– Ta sprawa szkodzi Donaldowi Tuskowi, bo on karmił swoich wyznawców właśnie tym, że będzie upokarzał opozycję, że będzie opozycję wsadzał do więzienia. No i nie jest w stanie wsadzić do więzienia byłego ministra sprawiedliwości. To jest jego klęska – stwierdził polityk.