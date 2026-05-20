Litewska armia poinformowała w środę o „możliwym wykryciu drona” w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Alarm obowiązywał nad terenem Litwy, w tym nad obwodem wileńskim.

Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) wyjaśniło, że zagrożenie wynikało z sygnału radarowego „o cechach bezzałogowego statku powietrznego”. Według litewskich służb obiekt został wykryty około godziny 9:40.

W stolicy kraju, Wilnie, ogłoszono czerwony alert i zalecono mieszkańcom, aby udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene.

Wezwanie do schronienia się skierowano także do osób znajdujących się w budynku litewskiego Sejmu, co potwierdził szef biura marszałkowskiego Sejmu, Povilas Pinelis, i tam udał się Juozas Olekas. „Uwaga, uwaga, ze względu na ryzyko ataku powietrznego prosimy wszystkie osoby znajdujące się w budynku o udanie się do najbliższego schronu” – taki komunikat dobiegł z głośników w gmachu.

Schron przy parlamencie litewskim po ogłoszeniu ostrzeżenia o „zagrożeniu powietrznym” w Wilnie Foto: Reuters/Andrius Sytas

Niejasne komunikaty Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kontakt radarowy z obiektem utracono o godzinie 11:09 w okolicach Merecza na południu Litwy. – Na tym etapie nie możemy potwierdzić, czy obiekt rozbił się, opuścił litewską przestrzeń powietrzną, czy obniżył lot. Oczekujemy dodatkowych danych od wojska – powiedział szef NKVC.

Kilka godzin później alarm odwołano. „Ryzyko ataku powietrznego (...) jest ODWOŁANE, status – BIAŁY. Mieszkańcy mogą kontynuować swoje codzienne życie” – ogłosiły Litewskie Siły Zbrojne.

Policja: alarm przeciwdronowy „standardowym środkiem zapobiegawczym”

Według litewskiej policji incydent ten był podobny do tego, którego byliśmy świadkami w ostatnich dniach na Łotwie i w Estonii, a ostrzeżenie mieszkańców jest standardowym środkiem zapobiegawczym.

Ostatni raz bezzałogowy samolot rozbił się na terytorium Litwy – we wsi Samanė w rejonie uciańskim – w niedzielę Władze podejrzewają, że w tym miejscu rozbił się ukraiński dron. Zawierał on ładunki wybuchowe, które zostały zneutralizowane w poniedziałek.