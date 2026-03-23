Alarm na Litwie. Granicę przekroczył niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron

Poinformowano też, że na miejscu zdarzenia widoczne są szczątki obiektu. Pracują tam policja i straż pożarna, a sytuację z powietrza monitoruje śmigłowiec Sił Powietrznych Litwy.

Zwołano posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa

Litewska premier Inga Ruginiene zwołała na wtorek przed południem posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, podczas którego mają zostać omówione wszystkie okoliczności zdarzenia. Premier zaznaczyła, że według dostępnych informacji incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

To kolejny tego typu przypadek w ostatnich latach. W 2025 r. odnotowano dwa incydenty z udziałem rosyjskich dronów, które – według ustaleń służb – zmieniły kurs w wyniku działania środków walki elektronicznej i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy.

