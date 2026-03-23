Alarm na Litwie. Granicę przekroczył niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron

Litewskie wojsko poinformowało w poniedziałek, że w rejonie orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas, mógł spaść dron, który wcześniej przekroczył granicę państwową. Premier Litwy Inga Ruginiene zwołała na wtorek posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa.

Aktualizacja: 23.03.2026 21:24 Publikacja: 23.03.2026 21:19

Bartosz Lewicki

Informację przekazano w komentarzu opublikowanym przez Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jak informuje LRT, państwowy nadawca radiowo-telewizyjny Litwy, na miejscu upadku obiektu pracują służby, a litewskie wojsko prowadzi wyjaśnienia. Na razie nie wiadomo, skąd obiekt nadleciał.

Nie podano, z którego kraju obiekt mógł przedostać się na terytorium Litwy. Jezioro Lavysos znajduje się jednak niedaleko granicy z Białorusią. „Według wstępnych danych obiekt, prawdopodobnie dron, przekroczył granicę Litwy minionej nocy i rozbił się w rejonie orańskim”–podało wojsko. 

Uruchomiono procedurę „Skydas” - litewski protokół reagowania kryzysowego. 

Poinformowano też, że na miejscu zdarzenia widoczne są szczątki obiektu. Pracują tam policja i straż pożarna, a sytuację z powietrza monitoruje śmigłowiec Sił Powietrznych Litwy. 

Zwołano posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa

Litewska premier Inga Ruginiene zwołała na wtorek przed południem posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, podczas którego mają zostać omówione wszystkie okoliczności zdarzenia. Premier zaznaczyła, że według dostępnych informacji incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

To kolejny tego typu przypadek w ostatnich latach. W 2025 r. odnotowano dwa incydenty z udziałem rosyjskich dronów, które – według ustaleń służb – zmieniły kurs w wyniku działania środków walki elektronicznej i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy.

Artykuł jest aktualizowany

