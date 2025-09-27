Z kilku krajów Europy płyną doniesienia o dronach w pobliżu ważnych obiektów

Dania: „jeden lub dwa drony” w pobliżu bazy lotniczej

Jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane w nocy z piątku na sobotę nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim. Drony miały przekroczyć linię ogrodzenia bazy. Jak poinformowała agencja Ritzau, przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta.

Obserwacje bezzałogowców potwierdziły siły zbrojne Danii. Podano również, bez ujawniania szczegółów, że podobne incydenty wydarzyły się w "kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku".

W bazie lotniczej Karup pracuje 3,5 tys. wojskowych oraz pracowników cywilnych – wynika z informacji na stronie siły zbrojnych Danii. W jednostce stacjonują śmigłowce, mieści się tu system nadzoru przestrzeni powietrznej, a także szkoła lotnicza.

Szwecja: podejrzane obiekty z migającymi światłami nad bazą marynarki wojennej

Z kolei szwedzki nadawca publiczny SVT poinformował, że przelot podejrzanych dronów zarejestrowany został na niebie nad archipelagiem Karlskrona. Znajduje się tu główna baza marynarki wojennej. Podejrzane zjawiska zgłosili policji mieszkańcy wysp Sturkyo i Türkyo. Opowiadali, że obiekty miały migające, niebieskie i czerwone światła. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie.