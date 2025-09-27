Rzeczpospolita
Wydarzenia
Z kilku krajów Europy płyną doniesienia o dronach w pobliżu ważnych obiektów

Z wielu krajów Europy płyną doniesienia o obserwacjach dronów w pobliżu ważnych obiektów: lotnisk, baz wojskowych, portów i elektrowni.

Publikacja: 27.09.2025 13:16

Mobilna instalacja radarowa na terenie duńskiej bazy wojskowej na wyspie Amager

Mobilna instalacja radarowa na terenie duńskiej bazy wojskowej na wyspie Amager

Foto: PAP/EPA/Steven Knap

Bartosz Lewicki

Dania: „jeden lub dwa drony” w pobliżu bazy lotniczej

Jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane w nocy z piątku na sobotę nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim. Drony miały przekroczyć linię ogrodzenia bazy. Jak poinformowała agencja Ritzau, przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta.

Obserwacje bezzałogowców potwierdziły siły zbrojne Danii. Podano również, bez ujawniania szczegółów, że podobne incydenty wydarzyły się w "kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku".

Informacja o zamknięciu lotniska w Aalborgu podana przez FlightRadar24
Społeczeństwo
Najpierw Kopenhaga, teraz Aalborg. Drony znów zakłócają pracę lotniska w Danii

W bazie lotniczej Karup pracuje 3,5 tys. wojskowych oraz pracowników cywilnych – wynika z informacji na stronie siły zbrojnych Danii. W jednostce stacjonują śmigłowce, mieści się tu system nadzoru przestrzeni powietrznej, a także szkoła lotnicza.

Szwecja: podejrzane obiekty z migającymi światłami nad bazą marynarki wojennej

Z kolei szwedzki nadawca publiczny SVT poinformował, że przelot podejrzanych dronów zarejestrowany został na niebie nad archipelagiem Karlskrona. Znajduje się tu główna baza marynarki wojennej. Podejrzane zjawiska zgłosili policji mieszkańcy wysp Sturkyo i Türkyo. Opowiadali, że obiekty miały migające, niebieskie i czerwone światła. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie.

W rejonie lotniska w Kopenhadze zauważono dwa lub trzy duże drony
Społeczeństwo
Drony sparaliżowały dwa europejskie lotniska

Oprócz bazy marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy m.in. z Gdyni.

Finlandia: Dron nad elektrownią Valayaskoski 

Fińska telewizja Yle doniosła z kolei o dronie, zauważonym nad elektrownią Valayaskoski w fińskim mieście Rovaniemi.

Od sierpnia elektrownie w Finlandii stały się strefami zakazu lotów, w których używanie dronów jest zabronione.

Drona w Rovaniemi zauważył przypadkowy przechodzień, który natychmiast skontaktował się z policją. Regionalne organy ścigania potwierdziły tę informację telewizji Yle, ale szczegółów - ze względu na prowadzone śledztwo - nie podano.

Drony to niezwykle skuteczna broń, czego dowiodły walki w Ukrainie. Kraje NATO szykują wielki system
Technologie
To ma być „mur" nie do przebicia. Kraje NATO łączą siły
Valayaskoski należy do Kemijoki Oy. Według szefa służb ratunkowych, Juhiego Kütelahtiego, elektrownie są monitorowane, ale monitoring nie zarejestrował nikogo, kto mógłby być operatorem drona.

Litwa: Drony nad lotniskiem, opóźniony polski samolot

TVP Wilno podaje, że z powodu dronów zakłócenia dotknęły też lotniska w Wilnie. Jak poinformowała litewską agencję prasową BNS rzeczniczka Litewskich Portów Lotniczych, Rasa Petrauskaitė, przestrzeń powietrzna została zamknięta w piątek około godz. 19:14, a działalność wznowiono pół godziny później. 

Według niej opóźniony został rejs Polskich Linii Lotniczych LOT. 

Dyżurny policji okręgu wileńskiego potwierdził, że dotarło zgłoszenie o dronie w pobliżu lotniska. 

Drony na polu walki

Drony na polu walki

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

