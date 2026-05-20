Craspedia argentea, znana również jako Pisa Flats woollyhead, to roślina z rodzaju kraspedii, z rodziny astrowatych. W Polsce najbardziej znana jest jej bliska krewna, Craspedia globosa – po polsku nazywana kraspedią kulistą, która pochodzi z Australii. Craspedia argentea to rodzima roślina Nowej Zelandii, występująca wyłącznie na Wyspie Południowej, w rejonie Pisa Flats w Central Otago. Gatunek został uznany za krytycznie zagrożony w skali kraju. Jego liczebność w naturze spadła do dwóch okazów.

Reklama Reklama

250 sadzonek z dwóch roślin. Botanicy rozpoczęli program ratunkowy

Departament Ochrony Przyrody Nowej Zelandii uznał, że bez aktywnej pomocy Craspedia argentea może całkowicie zniknąć. Mimo że rośliny rosły na terenie rezerwatu i były chronione, ich liczebność nadal spadała. W jednym sezonie udało się zebrać tylko trzy nasiona, z których wykiełkowały dwa. Właśnie od tych dwóch roślin pochodzą setki nowych sadzonek.

Jak informuje Radio New Zealand, pracownicy Ogrodu Botanicznego w Dunedin przez około 2 lata ręcznie zapylali kwiaty, krzyżowali rośliny, zbierali nasiona i prowadzili uprawę. Początkowo zakładano, że do rezerwatu zostanie przeniesionych 20–30 roślin. Podczas pierwszego sezonu udało się jednak uzyskać około 800 nasion, a z nich około 300 sadzonek. Teraz 250 z nich trafi do rezerwatu Mahaka Katia Scientific Reserve w Central Otago.

Ochrona gatunku to część większej odbudowy ekosystemu

Naukowcom udało się rozszyfrować, jak należy uprawiać te rośliny, więc mają zamiar kontynuować produkcję. Nowe sadzonki będą monitorowane przez całą zimę podczas comiesięcznych kontroli i z użyciem kamery terenowej. Najważniejszy test nadejdzie jednak latem, gdy młode rośliny będą musiały przetrwać w suchym klimacie Central Otago. Botanicy podkreślają, że ratowanie tego gatunku ma pomóc w odbudowie całego unikalnego ekosystemu Mahaka Katia.