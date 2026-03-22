Badania przeprowadzone zostały przez naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa we współpracy z międzynarodowymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Singapuru. Wyniki opublikowano 16 marca w czasopiśmie naukowym „The Lancet”.

Mężczyźni i ich rola w zapewnieniu zdrowia przyszłym pokoleniom

Praca wykonana przez badaczy to interdyscyplinarny przegląd wykorzystujący wyniki badań z dziedziny nauk biologicznych, behawioralnych i społecznych. Naukowcy przyjrzeli się roli mężczyzn w kontekście zdrowia przyszłych pokoleń. W swoich badaniach wzięli pod uwagę czynniki kliniczne, takie jak stan plemników, a także czynniki behawioralne, w tym poziom wsparcia udzielanego kobietom w ciąży, przed porodem i po nim.

Badacze podkreślili, że mężczyźni „[…] odgrywają istotną rolę w zapewnieniu zdrowia przyszłych pokoleń, jednak ich własne zdrowie i dobrostan przed poczęciem dziecka pozostają kwestiami drugorzędnymi w badaniach naukowych, praktyce klinicznej i polityce”.

Zauważyli również, że ważną rolę w poprawie stanu zdrowia mężczyzn przed poczęciem dziecka odgrywają nie tylko oni sami, lecz także osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, agencje zdrowia publicznego, lekarze i naukowcy. Inwestowanie w dobrostan chłopców i młodych mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia nierówności zdrowotnych i poprawy kondycji przyszłych pokoleń.