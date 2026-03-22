Nie tylko zdrowie matki. Styl życia ojca ma ogromny wpływ na przebieg ciąży

Zdrowie i dobrostan ojców mają istotną – a często niedocenianą – rolę w przebiegu ciąży kobiety i są również ważne dla wyników dziecka, dowodzą naukowcy w najnowszych badaniach. Ich zdaniem mężczyźni powinni zostać uwzględnieni w przyszłych wytycznych dotyczących zdrowia przed poczęciem dziecka.

Publikacja: 22.03.2026 18:00

Stan zdrowia mężczyzn może wywierać długotrwały wpływ na zdrowie ich dzieci, twierdzą naukowcy

Foto: Halfpoint / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badania przeprowadzone zostały przez naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa we współpracy z międzynarodowymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Singapuru. Wyniki opublikowano 16 marca w czasopiśmie naukowym „The Lancet”.

Mężczyźni i ich rola w zapewnieniu zdrowia przyszłym pokoleniom

Praca wykonana przez badaczy to interdyscyplinarny przegląd wykorzystujący wyniki badań z dziedziny nauk biologicznych, behawioralnych i społecznych. Naukowcy przyjrzeli się roli mężczyzn w kontekście zdrowia przyszłych pokoleń. W swoich badaniach wzięli pod uwagę czynniki kliniczne, takie jak stan plemników, a także czynniki behawioralne, w tym poziom wsparcia udzielanego kobietom w ciąży, przed porodem i po nim.

Badacze podkreślili, że mężczyźni „[…] odgrywają istotną rolę w zapewnieniu zdrowia przyszłych pokoleń, jednak ich własne zdrowie i dobrostan przed poczęciem dziecka pozostają kwestiami drugorzędnymi w badaniach naukowych, praktyce klinicznej i polityce”.

Zauważyli również, że ważną rolę w poprawie stanu zdrowia mężczyzn przed poczęciem dziecka odgrywają nie tylko oni sami, lecz także osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, agencje zdrowia publicznego, lekarze i naukowcy. Inwestowanie w dobrostan chłopców i młodych mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia nierówności zdrowotnych i poprawy kondycji przyszłych pokoleń.

Zdrowie mężczyzn wpływa na ciążę i wyniki dziecka

Wyniki badań wskazują, że doświadczenia mężczyzny z wczesnego okresu życia – w tym stres, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, środowisko oraz wykształcenie – mają wpływ na jego zdrowie w wieku rozrodczym. Czynniki te mogą z kolei oddziaływać na zdrowie i zachowania zdrowotne jego partnerki przed ciążą i w jej trakcie, a także wywierać bezpośredni wpływ biologiczny na rozwijające się dziecko.

Ponadto naukowcy odkryli, że praktyczna pomoc, taka jak uczestnictwo w wizytach prenatalnych i wsparcie emocjonalne ze strony mężczyzn, może mieć związek ze zdrowszym przebiegiem ciąży.

Zdaniem naukowców przeanalizowane przez nich badania sugerują, że takie czynniki jak palenie tytoniu, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, nadmierne spożywanie alkoholu oraz wiek mogą wpływać na jakość nasienia, co z kolei może mieć wpływ na przebieg ciąży i zdrowie przyszłych dzieci. W związku z tym konieczne jest lepsze zrozumienie wpływu stylu życia i ogólnego stanu zdrowia mężczyzny na jego płodność.

Czytaj więcej

Rodzinna rutyna może ułatwiać start w szkole, dowodzą naukowcy
Psychologia
Jak styl wychowania może wpływać na objawy ADHD u dzieci? Nowe badanie

Zdrowie mężczyzn przed poczęciem dziecka. Zdaniem naukowców potrzebne są wytyczne

Zdaniem naukowców zwrócenie uwagi na stan zdrowia mężczyzn, w tym na jakość nasienia, może poprawić wyniki ciąży oraz zdrowie przyszłych dzieci. Jednak – jak podkreślają – nie chodzi tylko o kwestie związane z poczęciem, lecz także o trwały wpływ, jaki mężczyźni mogą wywierać na dzieci po ich urodzeniu.

– Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zdrowia mężczyzn nie umniejsza kluczowego znaczenia dobrostanu kobiet w ciąży. Stanowi to raczej zbiorowy apel o zapewnienie mężczyznom odpowiednich warunków do bycia wspierającymi partnerami, sojusznikami i opiekunami przed ciążą, w jej trakcie oraz długo po jej zakończeniu – podkreślił Jonathan Huang, główny autor badania, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa.

Naukowcy odkryli, dlaczego skaczemy z radości
Zdrowie
Dlaczego skaczemy z radości? Naukowcy już wiedzą

Badacze rekomendują zwiększenie świadomości co do roli mężczyzn i ich wpływu na ciążę kobiety i wyniki dziecka. Mężczyźni powinni zostać uwzględnieni w przyszłych wytycznych dotyczących zdrowia i wsparcia przed poczęciem dziecka.

Nowa mapa odkrywa nieznany dotąd krajobraz rozciągający się pod lodami Antarktydy
Nauka
Naukowcy zajrzeli pod lód Antarktydy i odkryli nieznany dotąd świat
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Mając do wyboru dwa najpopularniejsze owoce uprawiane w Polsce – jabłka i truskawki – badacze zdecyd
Materiał Partnera
Truskawki, czyli jak powstaje matryca do badania metali i mikroplastiku w żywności
Biota ediakarańska / zdjęcie ilustracyjne
Nauka
Nowe odkrycie zmienia historię Ziemi. „Wyginęło 80 proc. gatunków"
Średnie wartości policzone dla całego okresu w poszczególnych krajach przy użyciu danych ze sprawozd
Materiał Partnera
Cena stabilności. Tak polityka makroostrożnościowa wpływa na banki i nasze portfele
Reklama
Reklama
