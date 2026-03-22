Stan zdrowia mężczyzn może wywierać długotrwały wpływ na zdrowie ich dzieci, twierdzą naukowcy
Badania przeprowadzone zostały przez naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa we współpracy z międzynarodowymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Singapuru. Wyniki opublikowano 16 marca w czasopiśmie naukowym „The Lancet”.
Praca wykonana przez badaczy to interdyscyplinarny przegląd wykorzystujący wyniki badań z dziedziny nauk biologicznych, behawioralnych i społecznych. Naukowcy przyjrzeli się roli mężczyzn w kontekście zdrowia przyszłych pokoleń. W swoich badaniach wzięli pod uwagę czynniki kliniczne, takie jak stan plemników, a także czynniki behawioralne, w tym poziom wsparcia udzielanego kobietom w ciąży, przed porodem i po nim.
Badacze podkreślili, że mężczyźni „[…] odgrywają istotną rolę w zapewnieniu zdrowia przyszłych pokoleń, jednak ich własne zdrowie i dobrostan przed poczęciem dziecka pozostają kwestiami drugorzędnymi w badaniach naukowych, praktyce klinicznej i polityce”.
Zauważyli również, że ważną rolę w poprawie stanu zdrowia mężczyzn przed poczęciem dziecka odgrywają nie tylko oni sami, lecz także osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, agencje zdrowia publicznego, lekarze i naukowcy. Inwestowanie w dobrostan chłopców i młodych mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia nierówności zdrowotnych i poprawy kondycji przyszłych pokoleń.
Wyniki badań wskazują, że doświadczenia mężczyzny z wczesnego okresu życia – w tym stres, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, środowisko oraz wykształcenie – mają wpływ na jego zdrowie w wieku rozrodczym. Czynniki te mogą z kolei oddziaływać na zdrowie i zachowania zdrowotne jego partnerki przed ciążą i w jej trakcie, a także wywierać bezpośredni wpływ biologiczny na rozwijające się dziecko.
Ponadto naukowcy odkryli, że praktyczna pomoc, taka jak uczestnictwo w wizytach prenatalnych i wsparcie emocjonalne ze strony mężczyzn, może mieć związek ze zdrowszym przebiegiem ciąży.
Zdaniem naukowców przeanalizowane przez nich badania sugerują, że takie czynniki jak palenie tytoniu, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, nadmierne spożywanie alkoholu oraz wiek mogą wpływać na jakość nasienia, co z kolei może mieć wpływ na przebieg ciąży i zdrowie przyszłych dzieci. W związku z tym konieczne jest lepsze zrozumienie wpływu stylu życia i ogólnego stanu zdrowia mężczyzny na jego płodność.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli, że rodzinna rutyna może pomóc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptacji do warunków panujących w szkole. Dzieci wykazują mniej p...
Zdaniem naukowców zwrócenie uwagi na stan zdrowia mężczyzn, w tym na jakość nasienia, może poprawić wyniki ciąży oraz zdrowie przyszłych dzieci. Jednak – jak podkreślają – nie chodzi tylko o kwestie związane z poczęciem, lecz także o trwały wpływ, jaki mężczyźni mogą wywierać na dzieci po ich urodzeniu.
– Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zdrowia mężczyzn nie umniejsza kluczowego znaczenia dobrostanu kobiet w ciąży. Stanowi to raczej zbiorowy apel o zapewnienie mężczyznom odpowiednich warunków do bycia wspierającymi partnerami, sojusznikami i opiekunami przed ciążą, w jej trakcie oraz długo po jej zakończeniu – podkreślił Jonathan Huang, główny autor badania, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa.
Czytaj więcej
Dlaczego ludzie skaczą z radości? Naukowcy postanowili to sprawdzić i okazało się, że kluczową rolę odgrywa tutaj dopamina. Wyniki badań mogą w prz...
Badacze rekomendują zwiększenie świadomości co do roli mężczyzn i ich wpływu na ciążę kobiety i wyniki dziecka. Mężczyźni powinni zostać uwzględnieni w przyszłych wytycznych dotyczących zdrowia i wsparcia przed poczęciem dziecka.
Naukowcy opracowali najbardziej, jak dotąd, szczegółową mapę terenu ukrytego pod pokrywą lodową Antarktydy. Dzię...
Laboratorium musi mieć pewność, że jego sprzęt do pomiaru pierwiastków toksycznych w żywności działa prawidłowo....
Naukowcy dokonali odkrycia, które potwierdza, że pierwsze, wielkie wymieranie na Ziemi miało znacznie większą sk...
„Bańki nikt nie potrafi dostrzec. I właśnie dlatego są bańkami” – to zdanie świetnie obrazuje, jak trudno zauważ...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas