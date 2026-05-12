Projekt przepisów został przygotowany z inicjatywy rzecznika praw pacjenta, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, ma przede wszystkim dać rzecznikowi narzędzia do walki z praktykami pseudomedycznymi, w tym dezinformacją (jeśli czerpie się z niej korzyści majątkowe). Ministerstwo Zdrowia szacuje, że obecnie taką działalność prowadzić może od kilku do kilkunastu tysięcy osób lub podmiotów.

Reklama Reklama

Nowelizacja przewiduje nadanie nowych uprawnień rzecznikowi praw pacjenta, które, jak podkreśla rząd, mają umożliwić szybsze i skuteczniejsze reagowanie na niebezpieczne praktyki. Rzecznik będzie mógł prowadzić postępowania także wobec podmiotów działających bez wymaganego wpisu do rejestru działalności leczniczej, wydawać publiczne ostrzeżenia o praktykach, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów, natomiast w sytuacjach pilnych będzie mógł wydać tzw. decyzję tymczasową, czyli natychmiastowy nakaz zaprzestania niebezpiecznych działań jeszcze przed zakończeniem formalnego postępowania.

Co jest tzw. praktyką pseudomedyczną

Zwiększone zostają kary finansowe za naruszanie zbiorowych praw pacjentów. Maksymalna kara wzrośnie z 500 tys. zł do 1 mln zł, a kara za brak współpracy z rzecznikiem z 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Projekt określa, co jest tzw. praktyką pseudomedyczną, czyli działaniem polegającym m.in. na: oferowaniu „leczenia” przez osoby bez kwalifikacji medycznych; promowaniu metod, które nie mają potwierdzenia naukowego; zniechęcaniu pacjentów do korzystania z leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Zakazane będzie przypisywanie właściwości leczniczych metodom, które nie są świadczeniami zdrowotnymi, np. niesprawdzonym terapiom reklamowanym jako skuteczne leczenie chorób.

Nowe przepisy obejmą również przypadki tzw. medycznej dezinformacji, jeśli są związane z osiąganiem korzyści majątkowych lub osobistych. Chodzi m.in. o publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o leczeniu lub zniechęcanie do terapii opartych na wiedzy medycznej.

Jednocześnie mają zostać rozszerzone uprawnienia rzecznika praw pacjenta do udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących praw pacjenta, w tym również w sprawach związanych ze śmiercią pacjenta podczas leczenia lub na skutek braku właściwej pomocy medycznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.