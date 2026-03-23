Jednak 23 marca, pół doby przed upłynięciem terminu ultimatum, prezydent Trump nadał zaskakujący komunikat: - Odłożyłem ataki na irańskie elektrownie (o pięć dni).

Stwierdził na dodatek, że Ameryka prowadzi „produktywne rozmowy” z Iranem na temat całkowitego zakończenia wojny. Irańskie władze takich rozmów nie potwierdziły, ale wcześniej sygnalizowały gotowość i stawiały trudne dla Ameryki i Izraela warunki.

Dlaczego przyjęcie ultimatum Donalda Trumpa może być trudne dla Iranu?

– Teheran zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jednak nie zamierza się poddawać. Stąd groźby odwetu w postaci zablokowania na stałe Cieśniny i ataku na elektrownie w regionie oraz innej infrastruktury przy jednoczesnej obietnicy, iż statki państw niebędących sojusznikami USA i Izraela w w obecnej wojnie będą mogły swobodnie przepływać – mówił „Rzeczpospolitej” jeszcze przed pojawieniem się oświadczenia Trumpa Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Teheranie.

Zasięg irańskich rakiet Foto: PAP

Jego zdaniem spełnienie przez Iran ultimatum Trumpa oznaczałoby w gruncie rzeczy pozbycie się zasadniczej karty przetargowej w tej wojnie. Przy tym zmaltretowany reżim dysponuje wciąż środkami odwetu, co udowodnił atakami rakiet balistycznych na Dimonę oraz Arad w Izraelu. Co więcej, irańskie rakiety dotarły nawet w pobliże wyspy Diego Garcia, amerykańskiej i brytyjskiej bazy na Oceanie Indyjskim. Ataki te przeczą tezie, że Iran jest na ostatnich nogach i lada dzień dojść może do załamania zdolności obronnych reżimu.