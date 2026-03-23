Kobieta wygląda z okna budynku, który ucierpiał w nalocie na Teheran
Nadzieje na zmniejszenie intensywności działań przeciwko Iranowi, które w ostatni piątek rozbudził Donald Trump, następnego dnia zostały zastąpione przez ultimatum w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz.
Z przedstawionego ultimatum wynikało, że jeżeli Iran nie otworzy Cieśniny, USA przystąpią do likwidowania irańskich elektrowni. W całym Iranie jest ich około 400. Dla Amerykanów realizacja groźby nie byłaby militarnym problemem. Powstaje pytanie, czy dla irańskich władz blokowanie drogi, przez którą świat zasilany jest w ropę, jest warte narażenia kraju na druzgocący cios.
Jednak 23 marca, pół doby przed upłynięciem terminu ultimatum, prezydent Trump nadał zaskakujący komunikat: - Odłożyłem ataki na irańskie elektrownie (o pięć dni).
Stwierdził na dodatek, że Ameryka prowadzi „produktywne rozmowy” z Iranem na temat całkowitego zakończenia wojny. Irańskie władze takich rozmów nie potwierdziły, ale wcześniej sygnalizowały gotowość i stawiały trudne dla Ameryki i Izraela warunki.
– Teheran zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jednak nie zamierza się poddawać. Stąd groźby odwetu w postaci zablokowania na stałe Cieśniny i ataku na elektrownie w regionie oraz innej infrastruktury przy jednoczesnej obietnicy, iż statki państw niebędących sojusznikami USA i Izraela w w obecnej wojnie będą mogły swobodnie przepływać – mówił „Rzeczpospolitej” jeszcze przed pojawieniem się oświadczenia Trumpa Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Teheranie.
Zasięg irańskich rakiet
Jego zdaniem spełnienie przez Iran ultimatum Trumpa oznaczałoby w gruncie rzeczy pozbycie się zasadniczej karty przetargowej w tej wojnie. Przy tym zmaltretowany reżim dysponuje wciąż środkami odwetu, co udowodnił atakami rakiet balistycznych na Dimonę oraz Arad w Izraelu. Co więcej, irańskie rakiety dotarły nawet w pobliże wyspy Diego Garcia, amerykańskiej i brytyjskiej bazy na Oceanie Indyjskim. Ataki te przeczą tezie, że Iran jest na ostatnich nogach i lada dzień dojść może do załamania zdolności obronnych reżimu.
– Jedynym wyjściem z obecnej sytuacji są negocjacje – twierdzi Richard Dalton.
Jak napisał amerykański portal Axios, administracja Trumpa rozpoczęła wstępne dyskusje na temat tego, jak mogłyby wyglądać rozmowy pokojowe z Iranem. Egipt, Katar i Wielka Brytania wymieniać miały między sobą informacje na ten temat. Przy czym Egipt i Katar miały poinformować USA i Izrael, że Iran jest zainteresowany negocjacjami.
Do tej pory odporność Iranu była niewzruszona. Nie naruszyło jej zniszczenie 8 tys. irańskich obiektów przez izraelskie i amerykańskie bomby i pociski. W rozlicznych rozważaniach na ten temat pojawia się twierdzenie, że odporność jest wynikiem głęboko zakorzenionej „kultury oporu” – co najmniej od powstania islamskiej republiki.
Iran od dawna boryka się z sankcjami i różnymi ograniczeniami na arenie międzynarodowej, co wykształciło przekonanie o konieczności twardego oporu przeciwko wszystkim wrogim siłom. Ogromną rolę odgrywa tu także system władzy, wielowarstwowy, obejmujący wiele instytucji, co ułatwia funkcjonowanie państwa w chwili zagrożenia.
– Zasadniczych źródeł irańskiej odporności należy szukać w wielotysięcznych dziejach imperium perskiego i dumy współczesnych Irańczyków z jego historii – mówi „Rzeczpospolitej” Ilter Turan, emerytowany politolog ze stambulskiego Uniwersytetu Bilgi. Zwraca uwagę, że to nie Irańczycy zaatakowali USA i Izrael, ale odpierają atak obu tych państw.
Czynnikiem jednoczącym społeczeństwo jest więc przekonanie o konieczności odparcia agresji. Tym bardziej, że ma ona znamiona utraty niepodległości. W przekonaniu tym utwierdza Irańczyków fakt, że agresorem jest także Izrael. W tych warunkach plany rzucenia Iranu na kolana są nierealistyczne, jak zresztą i rachuby związane z wywołaniem powstania narodowego przeciwko reżimowi. – Nie powinno to było być dla nikogo niespodzianką – tłumaczy prof. Turan.
Jak podał amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW), Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zwiększył swój wpływ na proces decyzyjny reżimu w obliczu narastającej próżni władzy spowodowanej utratą przywództwa i niezdolnością najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego do sprawowania pełnej władzy.
System władzy w Iranie
„Niektórzy z urzędników, którzy prawdopodobnie zwiększyli swoje wpływy, należą do najbardziej agresywnych i represyjnych elementów w Korpusie” – czytamy w analizie ISW.
Do nieprzejednanych Strażników Rewolucji należy obecnie zasadniczo decyzja o przyjęciu amerykańskiej oferty w postaci zapowiedzi ograniczenia ataków czy też destrukcyjnego dla całego społeczeństwa amerykańskiego uderzenia. Wszystko zależy od tego, jakie są rzeczywiste zdolności odwetowe Iranu w postaci posiadanych jeszcze ilości rakiet i dronów, jak i możliwości ich odpalenia.
Alex Plitsas, były urzędnik Pentagonu, a obecnie ekspert Atlantic Council, twierdzi, że przed wojną szacowano irańskie zapasy na od 2000 do 3000 rakiet balistycznych średniego zasięgu (1000-1300 km) oraz od 6000 do 8000 krótkiego zasięgu (do 1000 km). Na Izrael wystrzelono w sumie ok. 400 rakiet. Celem kilkudziesięciu były inne państwa regionu. Jest jasne, że daleko do stwierdzenia, że wszystkie posiadane przez Iran rakiety zostały wykorzystane.
Zdaniem Ejala Zamira, szefa sztabu izraelskiej armii, w zasięgu irańskich rakiet są Bruksela, Paryż i Rzym. To oczywiście izraelska próba przekonania Europejczyków, że jest to także ich wojna. Jest tak bez wątpienia, jeżeli chodzi o ceny na stacjach benzynowych.
