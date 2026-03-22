Według izraelskiej straży pożarnej pocisk uderzył w centrum Aradu, między budynkami mieszkalnymi. Służby podały, że w miejscu uderzenia doszło do rozległych zniszczeń.

Izraelski Kanał 12 opisywał sytuację jako „bardzo trudną”. Izraelska służba ratunkowa MDA podała, że co najmniej 59 osób zostało przewiezionych do szpitali. Stan dziewięciu osób określono jako ciężki. Z powodu napływu rannych szpital w Aradzie ogłosił stan wyjątkowy po ataku – przekazało izraelskie pogotowie.

W niedzielę rano izraelskie służby medyczne powiadomiły, że obrażeń w Aradzie doznało co najmniej 115 osób.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że pocisk z konwencjonalną głowicą niósł około pół tony materiałów wybuchowych i że dwie próby przechwycenia nie powiodły się. Izraelskie siły powietrzne wszczęły już dochodzenie w sprawie nieudanego przechwycenia pocisku – poinformował portal Times of Israel.