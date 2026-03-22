Izraelscy żołnierze na miejscu uderzenia pocisku w mieście Arad
Według izraelskiej straży pożarnej pocisk uderzył w centrum Aradu, między budynkami mieszkalnymi. Służby podały, że w miejscu uderzenia doszło do rozległych zniszczeń.
Izraelski Kanał 12 opisywał sytuację jako „bardzo trudną”. Izraelska służba ratunkowa MDA podała, że co najmniej 59 osób zostało przewiezionych do szpitali. Stan dziewięciu osób określono jako ciężki. Z powodu napływu rannych szpital w Aradzie ogłosił stan wyjątkowy po ataku – przekazało izraelskie pogotowie.
W niedzielę rano izraelskie służby medyczne powiadomiły, że obrażeń w Aradzie doznało co najmniej 115 osób.
Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że pocisk z konwencjonalną głowicą niósł około pół tony materiałów wybuchowych i że dwie próby przechwycenia nie powiodły się. Izraelskie siły powietrzne wszczęły już dochodzenie w sprawie nieudanego przechwycenia pocisku – poinformował portal Times of Israel.
Wcześniej Iran dokonał ataku na miasto Dimona na południu Izraela, w którym znajduje się reaktor atomowy oraz główny izraelski ośrodek badań nuklearnych – przekazał portal Times of Israel. Około 20 osób zostało tam rannych. Według służb ratowniczych pocisk uderzył bezpośrednio w budynek miejski.
Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew, potocznie znane jako Reaktor Dimona, znajduje się 13 kilometrów od miasta i jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że w sąsiednich państwach nie odnotowano wzrostu promieniowania po tym ataku.
Zniszczenia w mieście Dimona
Iran twierdzi, że atak na Dimonę, w której mieści się główny izraelski ośrodek badań jądrowych, jest „odpowiedzią” na wcześniejszy atak na ośrodek wzbogacania uranu w Natanz.
Jeszcze w nocy Izraelska armia poinformowała, że w odpowiedzi na atak Izrael rozpoczął falę uderzeń lotniczych na cele w Iranie, m.in. na obiekty rządowe w Teheranie.
Rano poinformowano też o ostrzale miejscowości Misgaw Am przy granicy z Libanem, dokonane przez Hezbollah. Na skutek prawdopodobnego uderzenia pociskiem przeciwpancernym jedna osoba poniosła śmierć. Według organizacji Czerwona Gwiazda Dawida (Magen Dawid Adom), trafiono w dwa cywilne samochody. W jednym z nich znaleziono zwłoki mężczyzny. Portal Times of Israel powołując się na komunikat izraelskich sił zbrojnych poinformował, że zdarzenie jest przedmiotem śledztwa,
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego bombardowania Iranu. W niedzielę nad ranem państwowy nadawca Irib, powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia podał, że w Iranie zginęło 1500 osób od początku amerykańsko-izraelskich ataków. Z tych danych wynika, że wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 200 osób poniżej 18. roku życia. Rannych zostało, według danych resortu zdrowia, około 21 tys. osób, a ponad 3 mln zostało przesiedlonych.
W atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.
Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca)
W sobotę rano Irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na kompl...
