Szef polskiego rządu skomentował rozmowę z hollywoodzkim aktorem oraz jego żoną – prawniczką – we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Donald Tusk spotkał się z George'em Clooneyem podczas konferencji w Poznaniu

Jedną z mówczyń podczas 11. edycji konferencji Impact’26 – dwudniowego wydarzenia poświęconego gospodarce, geopolityce, technologiom, kulturze oraz sprawom społecznym, które odbywa się w Poznaniu – jest Amal Clooney, adwokatka, a prywatnie żona hollywoodzkiego aktora George’a Clooneya. 

Na wydarzeniu para pojawiła się wspólnie, co było niemałym zaskoczeniem. Poza oficjalnymi rozmowami prowadzonymi podczas samej konferencji, celebryci znaleźli także czas, by spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. 

„Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi” — podkreślił szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Wcześniej podczas swojego przemówienia na Impact’26 George Clooney zwracał między innymi uwagę na znaczenie niezależnego dziennikarstwa oraz wolności słowa. Jak podkreślał, nie są to wartości dane raz na zawsze. — To nie jest rzecz oczywista. O to trzeba walczyć. Następne pokolenia nie widzą tego, uważają, że ona zawsze tu jest — mówił słynny aktor. 

Clooney zapytany został również o to, jaką radę dałby Polakom w kwestii demokracji. Jak stwierdził, obecnie Stany Zjednoczone nie są w pozycji, by udzielać innym wskazówek w tej sprawie. — Nie wiem, czy jesteśmy teraz w pozycji, żeby doradzać w sprawie kultywowania demokracji — powiedział.

W konferencji Impact’26, która odbywa się w Poznaniu, bierze udział blisko 650 prelegentów.