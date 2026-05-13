Szef polskiego rządu skomentował rozmowę z hollywoodzkim aktorem oraz jego żoną – prawniczką – we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Donald Tusk spotkał się z George'em Clooneyem podczas konferencji w Poznaniu

Jedną z mówczyń podczas 11. edycji konferencji Impact’26 – dwudniowego wydarzenia poświęconego gospodarce, geopolityce, technologiom, kulturze oraz sprawom społecznym, które odbywa się w Poznaniu – jest Amal Clooney, adwokatka, a prywatnie żona hollywoodzkiego aktora George’a Clooneya.

Na wydarzeniu para pojawiła się wspólnie, co było niemałym zaskoczeniem. Poza oficjalnymi rozmowami prowadzonymi podczas samej konferencji, celebryci znaleźli także czas, by spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem.

„Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi” — podkreślił szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie X.

George Clooney w Polsce. Podczas Impact’26 mówił o wolności słowa i demokracji

Wcześniej podczas swojego przemówienia na Impact’26 George Clooney zwracał między innymi uwagę na znaczenie niezależnego dziennikarstwa oraz wolności słowa. Jak podkreślał, nie są to wartości dane raz na zawsze. — To nie jest rzecz oczywista. O to trzeba walczyć. Następne pokolenia nie widzą tego, uważają, że ona zawsze tu jest — mówił słynny aktor.

Clooney zapytany został również o to, jaką radę dałby Polakom w kwestii demokracji. Jak stwierdził, obecnie Stany Zjednoczone nie są w pozycji, by udzielać innym wskazówek w tej sprawie. — Nie wiem, czy jesteśmy teraz w pozycji, żeby doradzać w sprawie kultywowania demokracji — powiedział.

W konferencji Impact’26, która odbywa się w Poznaniu, bierze udział blisko 650 prelegentów.