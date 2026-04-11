George Clooney, który jest jednym z najzagorzalszych hollywoodzkich przeciwników Donalda Trumpa, skrytykował prezydenta USA za groźbę wymazania „całej cywilizacji”, jeśli Iran nie zgodzi się na jego warunki porozumienia o zawieszeniu broni.

„Jeśli ktoś mówi, że zakończy jakąś cywilizację, to jest to zbrodnia wojenna” — stwierdził.

Clooney spotkał się z licealistami we Włoszech

Hollywoodzki gwiazdor spotkał się z 3000 licealistami podczas wydarzenia organizowanego przez Clooney Foundation for Justice we włoskiej miejscowości Cuneo. Włochy są dla Clooneya drugą ojczyzną, ma dom nad jeziorem Como, gdzie razem z rodziną często przebywa, mówi też po włosku. Clooney Foundation for Justice, założona przez niego i jego żonę Amal w 2016 r., działa dziś w 40 krajach.

Podczas spotkania z włoskimi uczniami aktor odniósł się również do zapowiedzi Trumpa, że Stany Zjednoczone mogą wycofać się z NATO.

— Dzięki NATO Europa, ale także reszta świata, jest bezpieczna. Demontaż takiej instytucji niepokoi — powiedział.

Biały Dom odpowiada na wypowiedź Clooneya

Na wypowiedź Clooneya podaną przez włoską agencję informacyjną ANSA zareagował rzecznik prasowy Białego Domu Steven Cheung. Wydał on oświadczenie: „Jedyną osobą popełniającą zbrodnie wojenne jest George Clooney z jego okropnymi filmami i okropnymi umiejętnościami aktorskimi”. Wyśmiał gwiazdora jako celebrytę „oderwanego od rzeczywistości”. To zresztą jego zwykła taktyka w relacjach z – jak to określa – „drewnianymi elitami”.

W odpowiedzi w portalu Deadline Hollywood George Clooney zwrócił się do Białego Domu: „Rodziny tracą swoich bliskich. Giną dzieci. Światowa gospodarka jest na krawędzi. To czas na ożywioną debatę na najwyższych szczeblach, a nie infantylne wyzwiska. Zbrodnia wojenna – zgodnie z definicją Konwencji o ludobójstwie i Statucie Rzymskim – dokonuje się wtedy, gdy „istnieje zamiar fizycznego zniszczenia narodu”. Co na to administracja Trumpa, poza nazywaniem mnie nieudanym aktorem, z czym zresztą zgadzam się, skoro zagrałem w „Batmanie i Robinie”.

George Clooney zdobył Oscara za rolę drugoplanową w „Syrianie” w 2006 r. i Oscara jako koproducent za najlepszy film w 2013 r. „Operacja Argo”. W swojej karierze był nominowany osiem razy.

To nie była pierwsza taka wymiana zdań Clooneya i Trumpa. W 2024 r. aktor wezwał Joe Bidena do wycofania się z kandydowania na prezydenta USA pisząc: „Kocham Joe Bidena, ale nie wygramy z nim tej bitwy”. Trump na portalu Truth Social odpowiedział mu, zwolennikowi i darczyńcy Demokratów, nazywając go, podobnie jak teraz, „kiepskim aktorem, który nigdy nie zbliżył się nawet do wartościowego filmu”.