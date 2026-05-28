Budujący w Warszawie, Krakowie i Trójmieście deweloper podtrzymuje cel sprzedaży 1,65-1,75 tys. lokali w 2026 r. wobec 1,37 tys. w 2025 r. (był to wzrost o 35 proc.) – o ile nie pogorszy się sytuacja makroekonomiczna. Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnich dniach zatwierdziła prospekt obejmujący nowy program emisji obligacji, o wartości 0,5 mld zł.

Victoria Dom podtrzymuje plan sprzedaży mieszkań w 2026 r. Wieszczy podwyżki

W I kwartale firma znalazła nabywców na 424 lokale, o 54 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4,5 proc. mniej niż w IV kwartale. Sprzedaż w kwietniu i maju wiceprezes Waldemar Wasiluk określił jako „mocno optymistyczną”.

Cel roczny implikuje średnią sprzedaż 408-442 lokali kwartalnie, czyli na takim poziomie, jaki był obserwowany w ostatnich dwóch kwartałach – wcześniej, w otoczeniu wysokich stóp, sprzedaż była dużo niższa. Victoria Dom specjalizuje się w segmencie popularnym, dlatego inwestycje lokalizuje na obrzeżach miast, a klienci są wrażliwi na to, co dzieje się na rynku kredytów mieszkaniowych.

Victoria spodziewa się stabilnej sprzedaży, o ile gwałtownie nie pogorszy się sytuacja makroekonomiczna. Zdaniem wiceprezesa Wasiluka, tak czy inaczej w najbliższych latach trzeba się liczyć z wzrostem cen mieszkań – jako pochodną wzrostu kosztów. W krótkim terminie jest presja związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie, obawami o inflację, wzrostem cen wyrobów ropopochodnych. W dłuższym – głównie koszt i mała dostępność gruntów, przewlekłe procedury administracyjne. Zdaniem wiceprezesa, w ciągu dwóch lat ceny w Warszawie mogą urosnąć o 10-15 proc.

Victoria Dom w banku ziemi ma parcele pod budowę 12 tys. mieszkań. Na koncie ma też projekt w Julianowie za Piasecznem. W budowie są tu 193 lokale, a 942 w planach. – Obwarzanek warszawski otwiera się, przy braku gruntów w samej stolicy – wskazał Wasiluk. Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie Victoria uruchomi kolejne inwestycje w miejscowościach pod Warszawą, na razie stawia jeszcze na „dalekie pogranicze” stolicy.

– Nasza strategia zakłada bycie deweloperem ze sprzedażą rzędu 2 tys. lokali rocznie, nie ścigamy się z największymi – powiedział Wasiluk.

Victoria Dom planuje nowe emisje obligacji jesienią

Wasiluk powiedział, że celem jest raczej rolowanie droższych papierów niż zwiększanie poziomu zadłużenia, ale spółka będzie elastyczna – zawsze mogą pojawić się możliwości zakupu interesujących gruntów. Przejęcie innego dewelopera to raczej mało prawdopodobna opcja. Victoria Dom przygląda się nowym rynkom, m.in. Łodzi, ale na razie nie zapadły decyzje o ekspansji geograficznej.

Do emisji z nowej puli dojdzie prawdopodobnie najwcześniej jesienią.

Na Catalyście w obrocie jest sześć serii obligacji Victorii. Najbliższa zapada w sierpniu 2027 r., ma wartość 50 mln zł i marżę 4,95 pkt. proc. ponad WIBOR 6M. Kolejna jest do wykupu w grudniu, ma wartość 86,3 mln zł i marżę 4,8 pkt. proc. W zeszłym roku spółka sprawnie rolowała dług z marżami nawet 6-7 pkt. proc. Przy jesiennych emisjach udało się zbić stawkę do 4,1 pkt. proc.

Victoria Dom zapowiada rekordowe wyniki finansowe w 2026 r.

W 2025 r. grupa wypracowała 854 mln zł przychodów, o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek to efekt przesunięcia części wydań lokali na ten rok. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 343 mln zł, o 8 proc. mniej. Rentowność brutto ze sprzedaży sięgnęła 40 proc. wobec 38 proc. rok wcześniej. Jak zaznaczył dyrektorka finansowa Wanda Misiewicz-Wałachowska, marża wygląda ładnie na papierze, bo pochodzi z mieszkań budowanych na dużo wcześniej kupionych gruntach, sytuacja nie jest już tak różowa, jeśli chodzi o gotówkę potrzebną do odtwarzania banku ziemi. Zdaniem Wasiluka, w 2026 r. wyniki finansowe mają być rekordowe, a w kolejnych okresach marże powinny się „normalizować”.