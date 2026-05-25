Lupita Nyong’o – znana z filmów takich jak „Zniewolony. 12 Years a Slave” czy „Czarna Pantera” – już niebawem pojawi się na wielkich ekranach w nowej „Odysei” Christophera Nolana. Obsadzenie kenijsko-meksykańskiej aktorki w roli jednej z najsłynniejszych postaci greckiej mitologii wzbudziło jednak niemałe kontrowersje – głównie ze względu na kolor skóry artystki. Teraz Nyong’o odniosła się do sprawy.

Lupita Nyong’o jako Helena Trojańska u Nolana

Nyong’o – zdobywczyni Oscara za rolę w filmie „Zniewolony. 12 Years a Slave” – wystąpi w nowej ekranizacji „Odysei” Homera w reżyserii Christophera Nolana. Aktorka wcieli się w Helenę Trojańską, córkę Zeusa i Ledy, uznawaną w mitologii za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Zagra także Klitajmestrę, siostrę Heleny.

Odyseja Odyseja to epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej ustnej tradycji epickiej i spisany przypuszczalnie w VIII wieku p.n.e.

W rozmowie z amerykańskim magazynem „Elle” aktorka przyznała, że czuje się „głęboko zaszczycona” powierzeniem jej tej roli. – Jest ikoniczna. Co więcej mogę powiedzieć? – stwierdziła. Dodała też, że po otrzymaniu scenariusza szybko zdecydowała się przyjąć propozycję. – Mówiłam „tak” jeszcze, zanim dowiedziałam się, jaka to rola – przyznała.

Teraz jednak artystka mierzy się z krytyką – część widzów nie widzi bowiem czarnoskórej aktorki w takiej roli.

Aktorka odpowiada na krytykę, a Christopher Nolan wyjaśnia, dlaczego wybrał Lupitę Nyong’o

Informacja o obsadzeniu Nyong’o w roli Heleny wywołała krytykę części komentatorów. Zarzucają oni Nolanowi, że słynny reżyser zdecydował, iż w postać z greckiej mitologii wcieli się czarnoskóra aktorka. Do sprawy odniósł się nawet w mediach społecznościowych Elon Musk, który podkreślił, że Nolan „rażąco obraził” w ten sposób Greków. Później nazwał też Nolana „antybiałym rasistą”.

Nyong’o odnosi się do krytyki bardzo spokojnie. – To mitologiczna opowieść – podkreśliła w rozmowie z „Elle”. Jak dodała, popiera zamysł reżysera i wersję historii, którą Nolan chce opowiedzieć. – Nasza obsada jest reprezentatywna dla świata. Nie tracę czasu na wymyślanie argumentów na swoją obronę. Krytyka będzie istnieć niezależnie od tego, czy się w nią zaangażuję, czy nie – zaznaczyła aktorka.

Helena Trojańska – symbol kobiecości i piękna Helena Trojańska – jako bohaterka epopei Homera, Iliady i Odysei – stała się symbolem kobiecości i piękna.Według antycznych przekazów cechowała się nieskazitelną, alabastrową lub porcelanowo-białą cerą, gęstymi, złotymi włosami oraz głębokimi, hipnotyzującymi oczami.

Sam Nolan podkreślił, że Nyong’o była jego osobistym wyborem. Jak wyjaśnił, w tej postaci ważne były nie tylko uroda, lecz także siła, opanowanie i emocjonalna głębia. – Siła i opanowanie były niezwykle ważne dla postaci Heleny. A Lupita sprawia, że wygląda to naturalnie – mówił reżyser. Dodał, że aktorka potrafi pokazać „emocje kipiące pod powierzchnią” i nazwał ją „niesamowitą osobą do pracy”. – Byłem absolutnie zdesperowany, żeby zagrała tę rolę – przyznał.

Nyong’o zaznaczyła z kolei, że nie chce sprowadzać Heleny wyłącznie do wyglądu. – Nie da się zagrać piękna. Chcę wiedzieć, kim jest postać. Co jest poza pięknem? Co jest poza wyglądem? – mówiła.

Kiedy „Odyseja” Christophera Nolana trafi do kin w Polsce?

„Odyseja” Christophera Nolana ma trafić na ekrany polskich kin już niebawem, bo 17 lipca.

W obsadzie – obok Lupity Nyong’o – znaleźli się także m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson i Mia Goth. Produkcja jest nową interpretacją eposu Homera o podróży Odyseusza po wojnie trojańskiej.

Nolan należy do najważniejszych współczesnych reżyserów Hollywood. W 2024 r. zdobył dwa Oscary za „Oppenheimera”, a wcześniej wyreżyserował m.in. „Dunkierkę”, „Incepcję”, „Interstellar” i „Mrocznego Rycerza”.