Czym „Oppenheimer” różni się od wcześniejszych filmów Christophera Nolana

Kolejny gatunek, jakiego elementy znajdziemy w premierowym filmie, to dramat sądowy – sporą część opowieści stanowią sceny z późniejszych przesłuchań w epoce makkartyzmu (Oppenheimer sympatyzował do lat 40. z komunistami, a jego brat należał nawet do partii komunistycznej). Wreszcie, do pewnego stopnia znajdziemy tu elementy wspomnianego heist movie – bohater grany przez Cilliana Murphy’ego kompletuje załogę zaufanych ludzi. Goni ich czas, stawka jest olbrzymia, a szanse na powodzenie przedsięwzięcia niepewne. Potrzeba więc ludzi różnych talentów, których Oppenheimer przy pomocy płk. Lesliego Grovesa (Matt Damon) zbierają w Los Alamos w Nowym Meksyku i wspólnie realizują tajną misję.

Cillian Murphy po raz szósty, Robert Downey Jr. po raz pierwszy

Czwarta wyrazista nowość dla tego reżysera to czerń i biel, w której kręcone są spore partie „Oppenheimera” – te opowiadające o latach powojennych. Od czasu swojego debiutu „Following” z 1998 roku, kręconego w amatorskich warunkach, Christopher Nolan nie sięgał tak obficie w jednym filmie po ten środek wyrazu.

Piąta kwestia to nowi aktorzy. Christopher Nolan ma opinię reżysera przywiązującego się do swoich wykonawców. Świadczy o tym fakt, że Cillian Murphy zagrał u niego po raz szósty! Ale są też nowi aktorzy w nolanowskim uniwersum: Robert Downey Jr., Emily Blunt czy Rami Malek. Po niewielkim epizodzie tego ostatniego widać, że nawet gwiazdy z Oscarami na koncie chcą zagrać u tego reżysera. Choćby nawet trzecioplanową rólkę.

Szósta i ostatnia rzecz to długość filmu. „Oppenheimer” trwa aż 180 minut, czyli dłużej nawet niż „Interstellar” (169 minut) czy „Mroczny Rycerz powstaje” (165 minut). Fani reżysera nigdy na to nie narzekali, bo wiadomo – im więcej, tym lepiej. Tym razem jednak jest naprawdę długo. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że epicki rozmiar służy tej filmowej opowieści.