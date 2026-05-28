Sąd Najwyższy
O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, sędzia Michał Marcysiak.
Kwestia ta wynikła w sprawie, w której dwudziestolatka wystąpiła do sądu rejonowego o sprostowanie jej aktu urodzenia przez zmianę oznaczenia płci z żeńskiej na męską z uwagi na jej transpłciowość, rozumianą jako identyfikowanie się z płcią przeciwną niż płeć metrykalna.
SR ustalił, że od dzieciństwa odczuwała ona rozbieżność między płcią przypisaną jej w akcie urodzenia a płcią, z którą się utożsamiała i z tego powodu towarzyszył jej ciągły dyskomfort i cierpienie oraz pragnienie, by była postrzegana i traktowana jako mężczyzna, którym niezmiennie się czuje. Dwudziestolatka wypowiada się o sobie w formie męskiej, a jej obecny wygląd na skutek terapii hormonalnej ma męski charakter. Proces diagnostyczny pozwolił zaś na ustalenie, że występująca u niej niezgodność płci jest trwała, a rozpoczęta po ukończeniu przez nią 18 lat terapia hormonalna doprowadziła do zmian w organizmie zgodnych z jej oczekiwaniami.
Czytaj więcej
Urzędy stanu cywilnego w przypadku złożenia podania o transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego najczęściej zawieszają postępowanie do czasu uzys...
Mimo tych ustaleń SR oddalił jej wniosek jako niezasadny, wskazując, że choć nie odmawia osobom transpłciowym prawa do dochodzenia przed sądem określenia płci zgodnej z ich tożsamością płciową, to nie można tego dochodzić w trybie sprostowania, tym bardziej że w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN z 4 marca 2025 r. (sygn. III CZP 6/25) dotyczącej tej kwestii SN nie posłużył się pojęciem sprostowania.
W apelacji dwudziestolatka zarzuciła, że SR wskutek nadmiernego formalizmu błędnie zakwalifikował jej wniosek, choć było jasne, czego się domaga i jaki jest cel wszczętego przez nią postępowania, a rozpoznając apelację, sąd okręgowy uznał, że istota żądania została dostatecznie jasno określona i że wnosiła o zmianę oznaczenia płci w akcie urodzenia w trybie określonym w uchwale SN z 4 marca 2025 r.
Ustalenia faktyczne sądu rejonowego podzielił w pełni sąd okręgowy, jednak za kluczowe w sprawie uznał rozstrzygnięcie, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: „Czy niezgodność między psychiczną tożsamością płciową człowieka a płcią stwierdzoną w jego akcie urodzenia stanowi podstawę sądowej zmiany oznaczenia tej płci, tj. na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika USC (art. 36 Prawa o aktach stanu cywilnego stosowany w drodze analogii), czy wprost na podstawie m.in. cech indywidualizujących osobę lub orzeczenia sądów (art. 2 ust. 1 i art. 60 pkt 3 tej ustawy)?”.
Przez psychiczną tożsamość płciową SO rozumie utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada albo nie odpowiada płci metrykalnej i przypomina, że w ten sam sposób zdefiniowano ją w ustawie o uzgodnieniu płci uchwalonej 10 września 2015 r., która jednak nie weszła w życie.
Czytaj więcej
Do korekty metrykalnej płci wystarczy wniosek zainteresowanej osoby. W takiej sprawie może uczestniczyć jej małżonek, nie trzeba pozywać rodziców....
Mimo to, w ocenie SO, już na gruncie obowiązującego stanu prawnego możliwa jest obrona poglądu, że niezgodność między psychiczną tożsamością płciową człowieka a płcią stwierdzoną w akcie urodzenia stanowi podstawę do sądowej zmiany oznaczenia płci, choć pogląd taki obarczony jest wieloma wątpliwościami. Wątpliwości tych nie rozstrzygnięto w uchwale SN z 4 marca 2025 r., która przesądziła jedynie, że sprawy o zmianę oznaczenia płci w akcie urodzenia powinny być rozpoznawane w trybie postępowania nieprocesowego, przy zastosowaniu w drodze analogii art. 36 Prawa o aktach stanu cywilnego.
– Uregulowała ona więc jedynie tryb, legitymację do złożenia wniosku, krąg uczestników postępowania oraz skutki czasowe orzeczenia, nie przesądzając, do jakich przypadków ma mieć ten tryb zastosowanie, stąd pytania do SN – wskazał sędzia Marcysiak.
Terminu posiedzenia SN w tej sprawie jeszcze nie ma. SN może podjąć uchwałę albo skierować pytanie do rozpoznania przez szerszy skład lub odmówić podjęcia uchwały, ale nawet wtedy zwykle wyraża jakiś istotny pogląd w danej kwestii.
Sygnatura akt IV Ca 2273/25
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas