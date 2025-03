Koniec z pozywaniem rodziców. Sąd Najwyższy zmienił procedurę korekty płci

Natomiast w orzeczeniu z 2019 r. SN przyjął, że w sprawie o ustalenie zmiany płci bierną legitymację procesową mają wyłącznie rodzice powoda, a jeżeli nie żyją - kurator ustanowiony przez sąd. W ocenie byłego PG stanowisko zajęte w wyroku z 10 stycznia 2019 r. stanowi wyłom w dotychczasowej utrwalonej praktyce orzeczniczej, stąd potrzeba wykładni kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie (art. 73 § 2 w zw. z art. 72 § 2 k.p.c.).

Zbigniew Ziobro wystąpił o rozstrzygnięcie w sprawie osób transpłciowych

PG wskazał, że zarówno z przepisów konstytucji RP jak i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że małżeństwem może być wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Powoduje to konieczność udziału nierozwiedzionego małżonka w postępowaniu o ustalenie lub zmianę płci metrykalnej, i skutkuje niedopuszczalnością uwzględnienia powództwa w takiej sytuacji. Również charakter więzi łączących transpłciowego rodzica z dzieckiem powinien być brany pod uwagę w trakcie procesu o uzgodnienie płci. Z rodzicielstwa wynikają bowiem liczne stosunki prawa rodzinnego, w tym władza rodzicielska oraz obowiązek alimentacyjny.

Nie należy także wykluczać możliwości dokonania wzmianki lub adnotacji w zakresie danych identyfikacyjnych rodzica zawartych w akcie urodzenia dziecka. Nie wystarczy, że stroną postępowania będą wyłącznie rodzice, gdyż żyjący i nierozwiedziony małżonek oraz małoletnie dzieci osoby transpłciowej mają silniejszą legitymację do występowania po stronie biernej niż żyjący rodzice takiej osoby. Muszą więc oni wystąpić w takim postępowaniu po stronie pozwanej obok żyjących rodziców, a sąd winien też zawiadomić prokuratora o takiej sprawie.

RPO: w sprawie korekty płci metrykalnej nie ma rozbieżności

Według stanowiska RPO prof. Marcina Wiącka, w sprawach dotyczących korekty płci metrykalnej nie ma rozbieżności co do osób, które powinny występować po stronie pozwanej, więc nie ma potrzeby podejmowania przez SN uchwały. Według badań RPO w latach 2020–2022 powództwa o ustalenie zmiany płci wniosło 1157 osób, z czego prawomocnie oddalono tylko cztery. W większości tych spraw po stronie pozwanej nie występował ani małżonek ani dzieci powodów (małżonek tylko w trzech sprawach), a niemal w każdym postępowaniu byli to rodzice albo kurator.