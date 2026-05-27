Służby otrzymały informację o płomieniach na nagrobku, znajdującym się na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu, w środę przed południem.

Straż pożarna ustaliła, że to najprawdopodobniej wiązanka położona zbyt blisko znicza zajęła się ogniem. Jego ugaszenie nie nastręczyło strażakom problemów.

Ostrzeżenie wraz z apelem o rozwagę pojawiło się wraz z nagraniem ze zdarzenia na portalu o tematyce pożarniczej remiza.pl. Autorzy zwracają uwagę, by szczególnie w suchą i bezdeszczową pogodę, przy silnych wiatrach, unikać układania wiązanek czy innych łatwopalnych ozdób nagrobnych blisko płonących zniczy.

Tragiczna śmierć posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 maja. Jadąc na rowerze został potrącony przez auto. Zginął na miejscu.

Kierowca samochodu, który potrącił Łukasza Litewkę, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku, ale zasłaniał się zanikami pamięci. Przebieg i przyczynę wypadku badali biegli.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o aresztowaniu 57-latka na trzy miesiące. Jednocześnie zastrzegł możliwość wyjścia na wolność w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego. 28 kwietnia podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia. Został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

Łukasz Litewka został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Orderem Odrodzenia Polski.