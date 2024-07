„Jestem zdruzgotany mówiąc to, ale Joe Biden, z którym byłem trzy tygodnie temu na zbiórce środków, to nie był ten Joe 'wielka k...a rzecz' z 2010 roku” - napisał Clooney w „New York Times”. „To nie był nawet Joe Biden z 2020 roku. To był ten sam człowiek, którego widziałem w czasie debaty” - dodał.



„Czy był zmęczony? Tak. Przeziębiony? Może. Ale liderzy naszej partii muszą przestać mówić nam, 51 mln ludzi, że nie widzieliśmy tego, co widzieliśmy” - podkreślił Clooney.



Zdaniem aktora wywiad jakiego udzielił Biden dziennikarzowi ABC, George'owi Stephanopoulosowi już po debacie "tylko utwierdził w tym, co widzieliśmy tydzień wcześniej".



George Clooney: Z Joe Bidenem Partia Demokratyczna nie wygra w listopadzie

„Nie wygramy w listopadzie z tym prezydentem. Nie zdobędziemy Izby Reprezentantów i stracimy Senat” - ostrzegł aktor, który mówi o sobie, że jest „dożywotnim demokratą (sympatykiem Partii Demokratycznej — red.)”.



Jedna bitwa, której nie może wygrać, to bitwa z czasem George Clooney o Joe Bidenie

„To nie jest tylko moje zdanie: to jest zdanie każdego senatora i każdego członka Kongresu i gubernatora, z którym rozmawiałem prywatnie” - napisał aktor. „Każdego, niezależnie od tego co on lub ona mówi prywatnie” - dodał.