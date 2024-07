Jak zauważa serwis Axios to pierwszy senator Partii Demokratycznej, który publicznie zdystansował się od Bidena po tym jak czterech demokratycznych członków Kongresu wezwało urzędującego prezydenta USA do wycofania się ze startu w wyborach prezydenckich.



Reklama

Są senatorowie Partii Demokratycznej, którzy chcą debaty na temat tego, czy Joe Biden powinien być prezydentem

Wątpliwości co do tego, czy Biden — który wygrał prawybory w Partii Demokratycznej — powinien być kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich pojawiły się po organizowanej przez CNN debacie, w której Biden wyraźnie przegrał z Donaldem Trumpem. 81-letni prezydent nie patrzył na rywala, mówił cichym, zachrypniętym głosem, zdarzało mu się gubić wątek lub mówić niewyraźnie. Występ Bidena sprawił, że w USA zaczęto zastanawiać się czy Biden jest w stanie pełnić funkcję prezydenta przez kolejne lata. Sam prezydent tłumaczył się zmęczeniem po dwóch podróżach do Europy.



Czytaj więcej Dyplomacja Joe Biden mówi, że Ukraina może zatrzymać Putina. Będą dodatkowe Patrioty dla Kijowa Prezydent USA, Joe Biden, w mowie otwierającej szczyt NATO w Waszyngtonie przekonywał, że Ukraina może powstrzymać Władimira Putina i Rosję, która od ponad dwóch lat prowadzi wojnę najeźdźczą przeciwko swojemu sąsiadowi.

Biden odrzuca apele o wycofanie się z wyborów prezydenckich — w liście do członków Partii Demokratycznej zasiadających w Kongresie deklaruje, że nie planuje rezygnacji ze startu.



Bennet jest pierwszym senatorem Partii Demokratycznej, który publicznie stwierdził, że Biden prawdopodobnie przegra wybory prezydenckie z Trumpem. Prywatnie takie zdanie wyrażać ma — jak podaje Axios — dwóch innych senatorów.