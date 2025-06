Michał Gulczyński: Rząd Donalda Tuska ma dwa lata, by pomóc mężczyznom

Ale próbowano z Trzaskowskiego zrobić lalusia. Nawrocki pytał go o kosmetyczkę, o „pierwiastek męskości”.

Znacznie szerszym echem odbiły się konsultacje z psychologiem, z których prezydent Warszawy korzystał. Nie jest jednak tak, że ludzie głosują na jednego kandydata tylko dlatego, że trenuje boks, zamiast na drugiego, bo ten potrzebuje mentalnego wsparcia. A jeśli już takie zjawisko miałoby mieć miejsce, to raczej kluczowy byłby to aspekt zdolności do rządzenia. Ten sam, który podnoszono przy okazji afery wokół snusa. Natomiast rzeczywiście dzięki temu wizerunkowi, który stworzył Nawrocki – „jestem silnym, tradycyjnym mężczyzną” – część tej grupy mogła się poczuć reprezentowana.

Dlaczego nie kierowano do mężczyzn bezpośrednich kampanii profrekwencyjnych na wzór „kobiet Konfederacji”?

Z punktu widzenia strony progresywno-liberalnej bezpieczniej jest adresować reklamy do młodych kobiet, bo one co do zasady mają sprzyjające tym kręgom poglądy. Gdyby zachęcano do głosowania mężczyzn, mogłoby się okazać, że owszem, idą częściej do urn, ale wybierają przeciwników autorów kampanii profrekwencyjnych. Oczywiście, strona rządząca chciałaby te głosy mieć, ale skoro przekonywanie nie działa, to z jej punktu widzenia lepiej przynajmniej nie zachęcać młodych mężczyzn do oddania głosu.

A czemu ci politycy, którym powinno zależeć na wysokiej frekwencji wśród mężczyzn, nie chcieli ich dodatkowo zmobilizować?

Być może nie musieli.

Zaczęliśmy od tego, że mężczyźni rzadziej chcą głosować.

No tak, ale ostatecznie Nawrocki wygrał wybory. Sławomir Mentzen też jest zadowolony ze swojego wyniku. Ci politycy budują swoją narrację na kontrze wobec równości. Nie mają zamiaru zwracać się do mężczyzn z przekazem: „zrobimy dla was program prozdrowotny” albo „wyrównamy wam wiek emerytalny”. Hasła o równości płci to domena raczej strony rządowej i partii Razem. Mówienie o równości byłoby z punktu widzenia prawicy wejściem w buty koalicji 15 października.

To co proponuje w zamian?

Politykę, która mężczyznom może sprzyjać, ale w warstwie retorycznej jest neutralna płciowo. Jeśli obniżymy podatek dochodowy, którego znacznie więcej płacą mężczyźni, to taki postulat zdecydowanie łatwiej do tej grupy trafi.

A słyszałem, że wyborcy Mentzena po prostu nienawidzą kobiet.

Rzeczywiście, tak zwany wrogi seksizm, czyli negatywne nastawienie do kobiet, koreluje z poparciem dla Konfederacji i podobnych partii w innych krajach. Ale to uproszczone wytłumaczenie. Bo jak tłumaczyłoby to spore poparcie dla Mentzena i Grzegorza Brauna wśród kobiet? Narracje antyfeministyczne lidera Nowej Nadziei w dużej mierze są zbieżne z liberalizmem gospodarczym, akceptowaniem hierarchii społecznej, „zdrowym rozsądkiem” i podejściem typu: „jeśli kobiety chcą zarabiać tyle co mężczyźni, to muszą wybierać inne zawody i bardziej się postarać”.