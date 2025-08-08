Dziennik Ustaw z 7 sierpnia 2025 r. (poz. 1077 - 1083)

1083 Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Reklama Reklama

1082 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych

1081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

1080 Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych

1079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach