731 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

730 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu