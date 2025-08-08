Aktualizacja: 08.08.2025 08:36 Publikacja: 08.08.2025 07:54
731 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF
730 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
731 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF
730 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta poinformowano o rozwiązaniu umowy między Andrzejem Dudą a...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie zaopiniowało pomysł odwołania dwóch tamtejszych sędziów funkcyjny...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
Zaprzysiężony w środę na prezydenta Karol Nawrocki w swoim orędziu odniósł się do kwestii praworządności w Polsc...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas