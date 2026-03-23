Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe rodzaje infrastruktury mogą wkrótce zostać zaatakowane w regionie Zatoki Perskiej?

Jakie zagrożenie dla zaopatrzenia państw Bliskiego Wschodu w wodę pitną niesie obecna sytuacja?

Co o przebiegu działań przeciw Iranowi mówi admirał kierujący Dowództwem Centralnym USA?

Donald Trump swoje ultimatum przedstawił Iranowi w nocy z 21 na 22 marca (według czasu polskiego było to 22 marca ok. godziny 0.45). „Jeśli Iran W PEŁNI, BEZ GRÓŹB nie otworzy Cieśniny Ormuz w ciągu 48 GODZIN od dokładnie tego momentu, USA zaatakują i unicestwią ich ELEKTROWNIE, ROZPOCZYNAJĄC OD NAJWIĘKSZEJ” – napisał prezydent USA w serwisie Truth Social. Termin ultimatum mija w nocy z 23 na 24 marca.

W odpowiedzi Iran zagroził atakami na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej, a także na obiekty związane z dostarczaniem wody pitnej. Zagrożone mogą być stacje desalinacji wody, które umożliwiają uzdatnianie do spożycia oraz wykorzystania w rolnictwie i przemyśle wody morskiej.

Czy Iran pozbawi kraje Bliskiego Wschodu wody pitnej?

– Jeśli irańska infrastruktura paliwowa i energetyczna zostanie zaatakowana przez wroga, cała infrastruktura technologiczna, a także (...) stacje desalinacji wody, należące do USA i reżimów w regionie, będą celem – oświadczył rzecznik irańskiej armii Ebrahim Zolfaqari, cytowany przez media państwowe. Stacje desalinacji wody dostarczają 100 proc. wody konsumowanej w Bahrajnie i Katarze, zaspokajają ok. 80 proc. zapotrzebowania na wodę pitną w ZEA i ok. 50 proc. zapotrzebowania na wodę słodką w Arabii Saudyjskiej – wylicza Reuters.