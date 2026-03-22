Donald Trump stawia Iranowi 48-godzinne ultimatum w sprawie cieśniny Ormuz

Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. W przeciwnym razie Stany Zjednoczone mają przeprowadzić ataki na irańską infrastrukturę energetyczną.

Publikacja: 22.03.2026 07:32

Donald Trump grozi atakiem na infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśnin

Donald Trump grozi atakiem na infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormuz

Jakub Mikulski, Bartosz Lewicki

Wpis w tej sprawie Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social po północy polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę. Termin wyznaczony przez prezydenta upływa więc w nocy z poniedziałku na wtorek. 

„Jeśli Iran nie OTWORZY W PEŁNI – i bez żadnych gróźb – cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki uderzą i doszczętnie zniszczą ich elektrownie, zaczynając od tej największej!” – zagroził Trump. 

Ultimatum Trumpa dla Iranu. 48 godzin na odblokowanie kluczowego szlaku ropy

Teheran zapowiedział, że w przypadku ataku USA skieruje swoje uderzenia na obiekty energetyczne powiązane ze Stanami Zjednoczonymi w regionie Zatoki Perskiej – poinformowały irańskie media państwowe. Przedstawiciel Iranu w Międzynarodowej Organizacji Morskiej stwierdził, że wszystkie statki, z wyjątkiem tych należących do państw „wrogich”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, pod warunkiem skoordynowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa – podała agencja prasowa Mehr.

Dym unoszący się po eksplozji, która nastąpiła po ataku Izraela i USA na Teheran.
Konflikty zbrojne
Trump szykuje się do rozmów z Iranem? USA mają postawić sześć warunków

Iran od czasu ataku USA i Izraela w praktyce zablokował cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. To wąska cieśnina łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przez którą normalnie przepływa około 20 proc. globalnych dostaw ropy i LNG, także z takich krajów jak Irak, Arabia Saudyjska czy Katar.

Zwykle co miesiąc przepływa tamtędy około 3 tys. statków, jednak ruch gwałtownie spadł po tym, jak Iran zaczął grozić atakami na tankowce. Od początku wojny co najmniej 21 jednostek zostało trafionych lub zaatakowanych.

W efekcie konfliktu ceny paliw na świecie wyraźnie wzrosły – ropa przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o około 70 proc. od początku roku i niemal 50 proc. w skali roku.

Dym unoszący się po eksplozji, która nastąpiła po ataku Izraela i USA na Teheran.
Konflikty zbrojne
Trump szykuje się do rozmów z Iranem? USA mają postawić sześć warunków
Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump sugeruje zakończenie wojny z Iranem. Jest jednak jeden warunek
Zniszczenia po irańskim ostrzale rakietowym Dimony. W pobliżu miasta, na pustyni Negew, znajduje się
Konflikty zbrojne
Odwet Iranu, Izrael pod ostrzałem. Eksplozje w pobliżu obiektu nuklearnego
António Guterres
Konflikty zbrojne
António Guterres o Radzie Pokoju Donalda Trumpa: To prywatny projekt
