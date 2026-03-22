Wpis w tej sprawie Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social po północy polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę. Termin wyznaczony przez prezydenta upływa więc w nocy z poniedziałku na wtorek.

„Jeśli Iran nie OTWORZY W PEŁNI – i bez żadnych gróźb – cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki uderzą i doszczętnie zniszczą ich elektrownie, zaczynając od tej największej!” – zagroził Trump.

Ultimatum Trumpa dla Iranu. 48 godzin na odblokowanie kluczowego szlaku ropy

Teheran zapowiedział, że w przypadku ataku USA skieruje swoje uderzenia na obiekty energetyczne powiązane ze Stanami Zjednoczonymi w regionie Zatoki Perskiej – poinformowały irańskie media państwowe. Przedstawiciel Iranu w Międzynarodowej Organizacji Morskiej stwierdził, że wszystkie statki, z wyjątkiem tych należących do państw „wrogich”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, pod warunkiem skoordynowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa – podała agencja prasowa Mehr.

Iran od czasu ataku USA i Izraela w praktyce zablokował cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. To wąska cieśnina łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przez którą normalnie przepływa około 20 proc. globalnych dostaw ropy i LNG, także z takich krajów jak Irak, Arabia Saudyjska czy Katar.