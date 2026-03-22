Donald Trump grozi atakiem na infrastrukturę energetyczną Iranu, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormuz
Wpis w tej sprawie Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social po północy polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę. Termin wyznaczony przez prezydenta upływa więc w nocy z poniedziałku na wtorek.
„Jeśli Iran nie OTWORZY W PEŁNI – i bez żadnych gróźb – cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki uderzą i doszczętnie zniszczą ich elektrownie, zaczynając od tej największej!” – zagroził Trump.
Teheran zapowiedział, że w przypadku ataku USA skieruje swoje uderzenia na obiekty energetyczne powiązane ze Stanami Zjednoczonymi w regionie Zatoki Perskiej – poinformowały irańskie media państwowe. Przedstawiciel Iranu w Międzynarodowej Organizacji Morskiej stwierdził, że wszystkie statki, z wyjątkiem tych należących do państw „wrogich”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, pod warunkiem skoordynowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa – podała agencja prasowa Mehr.
Choć wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie nie ustaje, równolegle USA mają przygotowywać się do rozwiązania konfliktu ścieżką dyplomatyczną.
Iran od czasu ataku USA i Izraela w praktyce zablokował cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. To wąska cieśnina łącząca Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przez którą normalnie przepływa około 20 proc. globalnych dostaw ropy i LNG, także z takich krajów jak Irak, Arabia Saudyjska czy Katar.
Zwykle co miesiąc przepływa tamtędy około 3 tys. statków, jednak ruch gwałtownie spadł po tym, jak Iran zaczął grozić atakami na tankowce. Od początku wojny co najmniej 21 jednostek zostało trafionych lub zaatakowanych.
W efekcie konfliktu ceny paliw na świecie wyraźnie wzrosły – ropa przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o około 70 proc. od początku roku i niemal 50 proc. w skali roku.
