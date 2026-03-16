Ewolucja notowań cen benzyny w USA jest dla Waszyngtonu tym bardziej niepokojąca, że zdaje się na nią nie wpływać także uruchomienie rezerw przez Stany i przeszło 30 innych państw. Nie miał też widocznego efektu inny, tym razem desperacki ruch: zgoda administracji Trumpa na zakup przez Indie rosyjskiej ropy, na razie przez miesiąc.

– Moskwa wspiera w tej wojnie Iran, a my pomagamy teraz Rosji. To niezrozumiały ruch – przyznał republikański kongresman z Teksasu Michael McCaul. To jeden z sygnałów, że nawet w szeregach ugrupowania wspierającego obecną administrację pojawiają się coraz większe wątpliwości w rozwoju konfliktu. Hakeem Jeffries, lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów zapowiedział poddanie pod głosowanie uchwały ograniczającej uprawnienia Trumpa w sprawie swobody prowadzenia konfliktu.

Iran paraliżuje monarchie Zatoki Perskiej, zaczyna zagrażać Irakowi

Abbas Aragczi, szef irańskiej dyplomacji, zapowiedział, że jego kraj nie jest w tej chwili zainteresowany negocjacjami pokojowymi ze Stanami. Vali Nasr, były dziekan School of Advanced International Studies na Uniwersytecie Johns Hopkins, który ma pochodzenie irańskie, powiedział „Financial Times”, że Iran postawił na długotrwałą strategię, której celem miałoby być wymuszenie na Ameryce daleko idących ustępstw poprzez presję gospodarczą. Jego zdaniem chodziłoby nie tylko o przetrwanie reżimu, ale także o gwarancje bezpieczeństwa z udziałem USA, Chin i Rosji oraz porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego. Trudno sobie wyobrazić, aby administracja Trumpa zgodziła się na równie upokarzający scenariusz przed wyborami do Kongresu w listopadzie.

Ale jeszcze mniej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Biały Dom decyduje się na operację lądową w Iranie. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 3/4 ankietowanych Amerykanów. W ten weekend Trump kazał wysłać na Bliski Wschód 2,5 tys. żołnierzy elitarnych jednostek wojskowych.

Dla USA niepokojąco rozwija się też sytuacja jeśli chodzi o zasoby amunicji. Amerykański portal Semafor ujawnił, że Izrael poinformował Waszyngton o kończących się zasobach pocisków przechwytujących irańskie drony i rakiety. Wiadomość została zdementowana przez izraelski MSZ. To jednak nie jedyny sygnał, że zasoby amunicji nie tylko Izraela, ale i samych Stanów są niskie. Miałby to być efekt szykowanej od lat przez Iran strategii, zgodnie z którą kraj pozostawił na dalszą część konfliktu najlepsze zasoby swoich pocisków w nadziei, że obrona przed nimi Izraela i USA będzie wtedy mniej skuteczna.