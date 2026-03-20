Celowane zabójstwa liderów przeciwnika dają wymierne, medialne rezultaty. Pozwalają politykom ogłaszać sukcesy, szczególnie w konfliktach bez jasno określonego końca. Problem w tym, że nie rozwiązują przyczyn sporów.
Jak wskazuje w rozmowie z Associated Press Jon Alterman z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, efekt takich działań z czasem słabnie. Nawet autorytarne państwa opierają się na rozbudowanych sieciach instytucji, które są w stanie przetrwać eliminację liderów. W Iranie system władzy tworzy gęsta struktura powiązań politycznych i wojskowych. Mimo uderzeń USA i Izraela, aparat państwowy pozostaje funkcjonalny.
– Nawet dyktatorzy muszą polegać na całych sieciach, które ich wspierają – powiedział.
Czytaj więcej
Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął na początku wojny. Władzę przejął jego syn, Modżtaba Chamenei – uznawany za polityka mniej skłonnego do kompromisów.
Nie widać jednak oznak, by eliminacja przywództwa doprowadziła do destabilizacji państwa. Irańska Gwardia Rewolucyjna nadal prowadzi intensywne ataki rakietowe, a Teheran skutecznie ogranicza transport przez kluczową dla globalnego handlu energią Cieśninę Ormuz.
Historyczne przykłady. Wyeliminowanie liderów nie wystarczy
Izrael od dekad stosuje strategię eliminacji przywódców wrogich organizacji. Przykłady z przeszłości pokazują jednak jej ograniczoną skuteczność. Hezbollah przetrwał śmierć swojego lidera Abbasa Musawiego w 1992 r., a pod przywództwem Hassana Nasrallaha urósł do rangi najpotężniejszej organizacji zbrojnej w regionie. Hamas, mimo eliminacji kolejnych liderów, nadal kontroluje część Strefy Gazy i prowadzi działania zbrojne.
Czytaj więcej
Podobne wnioski płyną z działań USA przeciwko Al-Kaidzie czy Państwu Islamskiemu. Liderzy, w tym Osama bin Laden czy Abu Bakr al-Baghdadi, zostali zabici, ale dopiero wieloletnie operacje wojskowe osłabiły te organizacje.
Zabójstwa liderów są rzadko stosowane wobec całych państw, a ich skutki bywają nieprzewidywalne. Premier Izraela Beniamin Netanjahu liczy, że osłabienie władz doprowadzi do buntu społeczeństwa i zmiany reżimu. Nie widać, by plan ten w jakikolwiek sposób był obecnie realizowany.
Jednocześnie, jak pokazuje historia, obalenie przywódców prowadzi do wieloletnich kryzysów. Po obaleniu Patrice’a Lumumby w Kongu kraj pogrążył się w dekadach chaosu po śmierci Muammara Kaddafiego Libia pozostaje niestabilna, a po odsunięciu od władzy Saddama Husajna Irak wszedł w okres długotrwałej destabilizacji.
Czytaj więcej
Eksperci podkreślają, że kluczowe nie jest samo usunięcie liderów, lecz to, kto ich zastąpi. Yossi Kuperwasser, były szef pionu badawczego izraelskiego wywiadu wojskowego, ocenia, że operacje likwidacji celów osobowych mogą być skuteczne, ale nie stanowią „lekarstwa na wszystkie problemy”.
– Same w sobie nie zmieniają w sposób zasadniczy zdolności tych organizacji do prowadzenia ataków i wyrządzania szkód – powiedział. – Są jednak istotne, bo osłabiają przeciwników Izraela – dodał.
Jak zaznaczył, w Strefie Gazy, Libanie i ostatnio w Iranie Izrael wyeliminował dziesiątki kluczowych postaci, co trwale przeobraziło struktury dowodzenia. W przypadku Iranu „może jeszcze nie doszło do zmiany reżimu, ale doszło do zmiany w reżimie. To już nie są ci sami ludzie”.
Czytaj więcej
Wysokiej rangi przedstawiciel izraelskiego wywiadu powiedział agencji AP, że uderzenia wymierzone w kierownictwo w Iranie ograniczyły zdolność władz politycznych do wydawania rozkazów wojsku, kształtowania polityki i podejmowania decyzji. Ze względu na poufny charakter ocen wypowiadał się anonimowo.
Eksperci zwracają jednak uwagę na ryzyka. Eliminowanie liderów może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego: radykalizować zwolenników, wynosić do władzy bardziej skrajne postaci albo czynić z zabitych przywódców trwałe symbole.
Politolog z Northeastern University, Max Abrahms, wskazuje, że dane z Afganistanu, Pakistanu, Izraela i terytoriów palestyńskich pokazują wzrost przemocy wobec cywilów po takich operacjach.
– „Dekapitacja” przywództwa to działanie obarczone dużym ryzykiem – podkreślił. – Jeśli eliminuje się lidera skłonnego do pewnej powściągliwości i mającego realny wpływ na podwładnych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po jego śmierci pojawią się jeszcze bardziej radykalne metody działania – stwierdził.
Czytaj więcej
Z kolei Mohanad Hage Ali, zastępca dyrektora Carnegie Middle East Center w Bejrucie, zaznacza, że likwidacja kierownictwa może stworzyć próżnię i szansę na zmianę, ale tylko przy równoległej strategii politycznej.
– Można rozbić organizację lub pokonać ją militarnie, ale bez dalszych działań politycznych to nie przyniesie efektu. A trudno dziś dostrzec, jak ten proces miałby się rozwinąć – ocenił.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas